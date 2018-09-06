Eski FARC militanları Küba'da okuyacak

BOGOTA (AA) - Silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) bazı eski militanları burslu tıp eğitimi almak için Küba’ya gitti.

Kolombiya hükümetiyle 2 yıl önce imzaladıkları barış anlaşmasıyla silah bırakan FARC militanlarının meşru hayata katılımları devam ediyor.

Barış anlaşmasının garantörlerinden Küba’nın sağladığı bursla tıp eğitimi alacak toplam bin öğrenciden 196’sı daha Kolombiya’dan ayrılarak bu ülkeye gitti.

Geçen yıl eğitimlerine başlayan 189 eski FARC militanının bulunduğu adada her yıl 200 öğrencinin daha eğitimlerine başlaması planlanıyor.

Eski FARC’ın ve yeni kurulan siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü'nün (FARC) Genel Başkanı Rodrigo Londono, burslu öğrencileri Küba’ya uğurlamak için geldiği Bogota El Dorado Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

“Timochenko” ismiyle de bilinen FARC Genel Başkanı Londono, “Buraya öğrencileri uğurlamaya gelmek çok duygulandırıcı. Bu program barış anlaşmasıyla elde edilen kazanımlardan sadece biri. Bu öğrencilerin eğitim alacaklarını ve Kolombiya’ya hizmet edeceklerini bilmem memnuniyet verici.” dedi.