Eski Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran, Mısır'da çıkarıldığı mahkemede vefat eden ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi şehit şeklinde niteleyerek, Mısır yönetimini, yanlışından dönmeye ve ülkenin iç barışı için çaba göstermeye çağırdı.

Al Jazeera televizyonuna konuşan eski Fas Başbakanı Benkiran, Mursi'nin vefatı ve Mısır'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Benkiran, Mursi'nin ailesine hitaben, "Allah, babanıza şehitliği takdir etti." ifadesini kullanarak, şehitlerin yolunun daima doğrulukla ve dürüstlükle örülü olduğunu, onların geleceği aydınlatarak yol gösterdiğini dile getirdi.

Muhammed Mursi'nin Mısır'ın kanunlarına ve demokrasisine inandığını söyleyen Benkiran, onun hak ederek Cumhurbaşkanı olduğunu sonrasında ise hapishane koşullarına sabır ve metanetle direndiğini ifade etti.

Darbeyle görevinden uzaklaştırılan Mursi'nin vefatının ardından Mısır yönetimini yanlışlarından dönmeye çağıran Benkiran, "Mısır'ı yanlışından dönmeye ve ülkenin iç barışı için çaba göstermeye çağırıyoruz." dedi.