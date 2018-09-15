Eski Fas Başbakanından düzensiz göç açıklaması

Eski Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran, Fas'ta düzensiz göç sorununa çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Başkent Rabat yakınlarındaki sahil kenti Buznika'da Adalet ve Kalkınma Partisi Ulusal Konseyi'nin olağanüstü toplantısına katılan Benkiran, burada yaptığı basın açıklamasında, sosyal paylaşım sitelerindeki, Faslıların deniz yoluyla Avrupa'ya göç etmeye çalıştıklarını gösteren ve büyük tartışmalara neden olan görüntülerle ilgili değerlendirmede bulundu.

"Onları bu şekilde bırakamayız. Bu soruna bir çözüm yolu bulmamız gerekiyor. Fas halkı olarak mallarımızı eşit şekilde paylaşmamız gerekse bile bu sorunu çözmeliyiz." diyen Benkiran, önceki dönemlerde düzensiz göçün yok denecek kadar az olduğunu ve halkın Avrupa'ya bu şekilde göç etmediğini vurguladı.

İnsanların kendilerini denize atmalarının utanç verici ve zor bir durum olduğunu ifade eden Benkiran, bu olgunun, başarısızlığın göstergesi olduğunu kaydetti. - Fas'taki düzensiz göçmen sorunu

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, 6 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında sınırdaki kentlerde yaşayan bazı düzensiz göçmenlerin diğer Fas şehirlerine gönderilmesine dair yaptığı açıklamada, bu adımla "düzensiz göçmenlerin can güvenliğinin sağlanması, onların insan ticareti şebekelerinden uzaklaştırılmasının" amaçlandığını söyledi.