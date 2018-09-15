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Eski Fas Başbakanından düzensiz göç açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 19:31 | Son Güncelleme

Eski Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran: - "Onları (düzensiz göçmenler) bu şekilde bırakamayız. Bu soruna bir çözüm yolu bulmamız gerekiyor. Fas halkı olarak mallarımızı eşit şekilde paylaşmamız gerekse bile bu sorunu çözmeliyiz"

Eski Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran, Fas'ta düzensiz göç sorununa çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Başkent Rabat yakınlarındaki sahil kenti Buznika'da Adalet ve Kalkınma Partisi Ulusal Konseyi'nin olağanüstü toplantısına katılan Benkiran, burada yaptığı basın açıklamasında, sosyal paylaşım sitelerindeki, Faslıların deniz yoluyla Avrupa'ya göç etmeye çalıştıklarını gösteren ve büyük tartışmalara neden olan görüntülerle ilgili değerlendirmede bulundu.

"Onları bu şekilde bırakamayız. Bu soruna bir çözüm yolu bulmamız gerekiyor. Fas halkı olarak mallarımızı eşit şekilde paylaşmamız gerekse bile bu sorunu çözmeliyiz." diyen Benkiran, önceki dönemlerde düzensiz göçün yok denecek kadar az olduğunu ve halkın Avrupa'ya bu şekilde göç etmediğini vurguladı.

İnsanların kendilerini denize atmalarının utanç verici ve zor bir durum olduğunu ifade eden Benkiran, bu olgunun, başarısızlığın göstergesi olduğunu kaydetti. - Fas'taki düzensiz göçmen sorunu

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, 6 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında sınırdaki kentlerde yaşayan bazı düzensiz göçmenlerin diğer Fas şehirlerine gönderilmesine dair yaptığı açıklamada, bu adımla "düzensiz göçmenlerin can güvenliğinin sağlanması, onların insan ticareti şebekelerinden uzaklaştırılmasının" amaçlandığını söyledi.

Ülkede 2018'de 54 binden fazla göç girişimini engellemeyi, kaçakçılık ve insan ticareti yapan 74 suç şebekesini çökertmeyi başardıklarını ifade eden Halfi, Fas'ın insan kaçakçılarının faaliyetlerine uygun bir yer haline dönüşmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Fas'taki Afrikalı göçmenler, resmi makamların kendilerine yönelik gözaltı ve zorla başka kentlere gönderilme politikasını protesto için geçen cuma günü gösteri düzenlemişti.

Ülkenin sahil kenti Nador, Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişler için kullandığı önemli duraklardan biri. Fas makamları sahil kentleri başta olmak üzere ülke genelinde insan kaçakçılığı yapan şebekelere karşı mücadele yürütüyor.

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, bu yıl içinde 50 binden fazla düzensiz göçmen Fas'tan İspanya'ya ulaştı. Bu amaçla yola çıkan bin 400'den fazla kişi ise hayatını kaybetti ya da kayboldu.

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Fas düzensiz göç Eski Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran

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