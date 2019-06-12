Eski FBI Liderleri ve Trump'ın Oğlu Kongre'de İfade Veriyor

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu, Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın iki eski üst düzey yetkilisini Mueller soruşturmasının istihbarat açısından etkileri hakkında ifade vermeye davet etti. Mueller, Trump kampanyasıyla Rusya arasında suç teşkil edecek nitelikte gizli işbirliğine yönelik bir delil bulmamış ancak iki taraf arasındaki bir dizi temas ve diyaloğa ilişkin ayrıntılara raporunda yer vermişti. Demokratlar bu temasların üzerine gitmeye kararlı görünürken, soruşturmaların yenilenmesi ve olası bir azil sürecinin başlatılması yönünde parti içinden gelen sesler de yükseliyor.

Trump’ın eski avukatı Michael Cohen geçen Şubat ayında Temsilciler Meclisi’nin bir komisyonuna verdiği ifadede, başkanlık seçimlerinden önce Moskova’da Trump Tower inşa etme planı hakkında Trump Jr.’ı tahminen 10 kez bilgilendirdiğini söylemişti.

Temsilciler Meclisi’nde bu sabah başlayan oturumda da eski FBI yetkilileri Robert Anderson ve Stephanie Douglas ifade veriyor. Her iki isim de FBI’ın 2016 yılı yazında Trump kampanyasıyla ilgili soruşturma başlatmasından önce emekli olmuştu. Demokratlar, soruşturmada görev alan yetkililer yerine, deneyimli meslek memurlarını ifadeye çağırarak, daha objektif ve siyasetten uzak bir atmosfer yaratma gayreti içerisindeler. Eski FBI Başkan Yardımcısı Andrew McCabe ve geçen yıl görevine son verilen eski FBI ajanı Peter Strzok gibi Trump’ı en yoğun eleştiren isimler içinse bu durumun mümkün olmadığı yorumları yapılıyor.

Cumhuriyetçiler’in Çarşamba günkü oturumda tanıkların soruşturmaya müdahil olmadıkları bahanesiyle güvenilirliklerine gölge düşürmek ya da ifadelerini kısıtlamaya çalışmak için girişimde bulunup bulunmayacağı bilinmiyor.