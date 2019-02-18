Eski FBI Yetkilisi: ‘Trump Tarafından Bir Suç İşlenmiş Olabilir’

Eski FBI Başkan Yardımcısı Andrew McCabe, Başkan Donald Trump’ın eski FBI başkanını görevden alması ve Rusya soruşturmasını kamuoyu önünde “baltalamaya” çalışmasıyla, “bir suçun işlenmiş olabileceğini” söyledi.
McCabe Amerikan CBS televizyonunun “60 Dakika” programına verdiği mülakatta, 2017 yılının Mayıs ayında dönemin FBI Başkanı James Comey’nin kovulmasının ardında, Trump’ın Rusya’yla birlikte hareket ettiği ve dolayısıyla olası bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu ihtimaliyle ilgili, FBI’ın istihbarat soruşturması açmak için iyi bir nedeninin olduğunu savundu.
McCabe, “Fikir şuydu; eğer Başkan adaleti engelleme suçunu işlediysee, Rusya’nın kötü niyetli faaliyetleri hakkındaki soruşturmamızı olumsuz etkilemek ya da sonlandırmak için FBI başkanını kovduysa, bir istihbarat yetkilisi olarak kendinize sormalısınız, ‘Bir ABD Başkanı bunu neden yapsın?’” diye konuştu.
Eski FBI Başkan Yardımcısı, “Dolayısıyla tüm bu aynı türden olgular bizde bu başkanla en korkutucu düşmanımız olan Rusya hükümeti arasında uygunsuz bir ilişki, bir bağlantı olup olmadığı merakını uyandırıyor” dedi.
McCabe, Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein’ın Trump hakkında adaleti engelleme ve istihbarat soruşturmaları açılması kararını destekleyip desteklemediği sorusuna “Elbette” yanıtını verdi.
Adalet Bakanlığı sözcüsü, McCabe’ın bu açıklamalarıyla ilgili yorumda bulunmayı reddetti.
Başkan Trump eski FBI Başkanı Comey’yi görevden aldığında Beyaz Saray’dan bu kararın gerekçesine ilişkin bir not paylaşılmıştı. McCabe, Trump’ın Rosenstein’den bu notta Comey’yle ilgili kaygılarını yazıya dökmesini ve Rusya’ya referansta bulunmasını istediğini öne sürdü. McCabe’e göre, Rosenstein bunu yapmak istemedi ve kamuoyuyla paylaşılan notta Rusya’ya değinilmedi; onun yerine Comey’nin Hillary Clinton’la ilgili e-posta soruşturmasını idaresine odaklanıldı.
McCabe, “Rosenstein Başkan’a bu notta Rusya’ya ihtiyacı olmadığını anlattı. Başkan da ‘Anlıyorum ama senden yine de Rusya’yı nota ilave etmeni istiyorum’ yanıtını verdi” diye konuştu.
Trump bir televizyon mülakatında, Comey’yi görevden alırken “bu Rusya işini” düşündüğünü söylemişti.
Trump’ın FBI’dan eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’le ilgili soruşturmayı sona erdirmesi talebi dahil tüm bu eylemleri, FBI içerisinde Başkan’ın Rusya soruşturmasını yasadışı olarak engellemeye çalıştığı yönünde kaygı uyandırıyor.
McCabe, “Tüm bunlar, bu koşullar bir suçun işlenmiş olabileceği gösteren kolayca anlaşılabilir gerçeklerdi. Başkan Jim Comey’yi kovmada adaleti engelleme eylemi sergilemiş olabilirdi” ifadesini kullandı.
McCabe, medyaya bir haber sızdırma hakkındaki iç soruşturma sırasında, görevlileri yanıltmakla suçlanmasının ardından Adalet Bakanlığı’ndan geçen yıl kovulmuştu. McCabe’in durumu olası bir adli kovuşturma başlatılması için Başsavcılık ofisine havale edildi ancak daha sonra herhangi bir suçlama yöneltilmedi. McCabe kasten yalan söylediği suçlamasını reddetti ve dünkü röportajında da siyasi nedenlerle kovulduğunu öne sürdü.
McCabe, “ABD’nin başkanına karşı dosya açtığım için kovulduğumu düşünüyorum” dedi.
McCabe mülakatta ayrıca Rosenstein’ın, Comey’nin kovulmasından günler sonra ABD Başkanı’nı gizlice kayda almak için üzerine kayıt cihazı takmayı teklif ettiğini iddia etti. Konuyla ilgili geçen yıl New York Times’da çıkan haberin ardından Adalet Bakanlığı’ndan, bu teklifin yapıldığı sırada odada olduğu belirtilen ismi açıklanmayan bir yetkili, bu teklifin ciddi olmadığını, alaycı bir üslupla söylendiğini belirtmişti. Ancak McCabe, bu sözü ciddiye aldığını, Trump’ın Comey’yi neden kovduğuyla ilgili bir sohbet sırasında söylendiğini kaydetti.
McCabe, “Ve bu sohbet bağlamında, Adalet Bakan Yardımcısı Beyaz Saray’a üzerinde kayıt cihazıyla girmeyi teklif etti. ‘Beyaz Saray’a girdiğimde hiçbir zaman aranmıyorum. Kolayca bir kayıt cihazı takabilirim. Orada olduğunu anlamazlar’ dedi” diye konuştu.
McCabe ayrıca Rosenstein’ın Trump’ı görevden almak için Anayasa’nın 25’inci maddesini yürürlüğe koyma fikrini tartışmaya açtığı bir diyaloğa atıfta bulundu. Ancak Adalet Bakanlığı’ndan daha sonra yapılan açıklamada, Rosenstein’ın Başkan’ın görevden alınması konusunda bir neden görmediği belirtildi.
Trump’tan sert yanıt
Bu açıklamalara Pazartesi sabahı Başkan Trump Twitter üzerinden yanıt verdi. Trump, Rusya soruşturmasına dahil olan kilit yetkililerin “haince” davradığını öne sürdü.
Trump’ın hedefinde eski FBI Başkan Yardımcısı McCabe ve Adalet Bakan Yardımcısı Rosenstein vardı.
Trump, McCabe ve Rosentsein’ın “ciddi bir yasadışı eylem planladıkları ve yakalandıklarının görüldüğünü” söyledi.
Trump haber kanalı FOX’ta konuyu değerlendiren siyaset uzmanı Dan Bongino’nun, ‘’Bu ABD Başkanı’na yönelik yasa dışı bir darbe girişimidir’ sözünü de Twitter’da ‘’Doğru’’ yorumuyla paylaştı.
Trump, “Rezil McCabe’ın bir sürü yalanı. Yalan söylemekten kovulmuştu ve şimdi hikayesi daha da dengesizleşti” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti! Sebebi şaşırttı
Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz
Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum