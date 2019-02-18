Eski FBI Yetkilisi: ‘Trump Tarafından Bir Suç İşlenmiş Olabilir’

Eski FBI Başkan Yardımcısı Andrew McCabe, Başkan Donald Trump’ın eski FBI başkanını görevden alması ve Rusya soruşturmasını kamuoyu önünde “baltalamaya” çalışmasıyla, “bir suçun işlenmiş olabileceğini” söyledi. McCabe Amerikan CBS televizyonunun “60 Dakika” programına verdiği mülakatta, 2017 yılının Mayıs ayında dönemin FBI Başkanı James Comey’nin kovulmasının ardında, Trump’ın Rusya’yla birlikte hareket ettiği ve dolayısıyla olası bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu ihtimaliyle ilgili, FBI’ın istihbarat soruşturması açmak için iyi bir nedeninin olduğunu savundu. McCabe, “Fikir şuydu; eğer Başkan adaleti engelleme suçunu işlediysee, Rusya’nın kötü niyetli faaliyetleri hakkındaki soruşturmamızı olumsuz etkilemek ya da sonlandırmak için FBI başkanını kovduysa, bir istihbarat yetkilisi olarak kendinize sormalısınız, ‘Bir ABD Başkanı bunu neden yapsın?’” diye konuştu. Eski FBI Başkan Yardımcısı, “Dolayısıyla tüm bu aynı türden olgular bizde bu başkanla en korkutucu düşmanımız olan Rusya hükümeti arasında uygunsuz bir ilişki, bir bağlantı olup olmadığı merakını uyandırıyor” dedi.

McCabe, Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein’ın Trump hakkında adaleti engelleme ve istihbarat soruşturmaları açılması kararını destekleyip desteklemediği sorusuna “Elbette” yanıtını verdi. Adalet Bakanlığı sözcüsü, McCabe’ın bu açıklamalarıyla ilgili yorumda bulunmayı reddetti. Başkan Trump eski FBI Başkanı Comey’yi görevden aldığında Beyaz Saray’dan bu kararın gerekçesine ilişkin bir not paylaşılmıştı. McCabe, Trump’ın Rosenstein’den bu notta Comey’yle ilgili kaygılarını yazıya dökmesini ve Rusya’ya referansta bulunmasını istediğini öne sürdü. McCabe’e göre, Rosenstein bunu yapmak istemedi ve kamuoyuyla paylaşılan notta Rusya’ya değinilmedi; onun yerine Comey’nin Hillary Clinton’la ilgili e-posta soruşturmasını idaresine odaklanıldı. McCabe, “Rosenstein Başkan’a bu notta Rusya’ya ihtiyacı olmadığını anlattı. Başkan da ‘Anlıyorum ama senden yine de Rusya’yı nota ilave etmeni istiyorum’ yanıtını verdi” diye konuştu. Trump bir televizyon mülakatında, Comey’yi görevden alırken “bu Rusya işini” düşündüğünü söylemişti.

Trump’ın FBI’dan eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’le ilgili soruşturmayı sona erdirmesi talebi dahil tüm bu eylemleri, FBI içerisinde Başkan’ın Rusya soruşturmasını yasadışı olarak engellemeye çalıştığı yönünde kaygı uyandırıyor. McCabe, “Tüm bunlar, bu koşullar bir suçun işlenmiş olabileceği gösteren kolayca anlaşılabilir gerçeklerdi. Başkan Jim Comey’yi kovmada adaleti engelleme eylemi sergilemiş olabilirdi” ifadesini kullandı. McCabe, medyaya bir haber sızdırma hakkındaki iç soruşturma sırasında, görevlileri yanıltmakla suçlanmasının ardından Adalet Bakanlığı’ndan geçen yıl kovulmuştu. McCabe’in durumu olası bir adli kovuşturma başlatılması için Başsavcılık ofisine havale edildi ancak daha sonra herhangi bir suçlama yöneltilmedi. McCabe kasten yalan söylediği suçlamasını reddetti ve dünkü röportajında da siyasi nedenlerle kovulduğunu öne sürdü. McCabe, “ABD’nin başkanına karşı dosya açtığım için kovulduğumu düşünüyorum” dedi. McCabe mülakatta ayrıca Rosenstein’ın, Comey’nin kovulmasından günler sonra ABD Başkanı’nı gizlice kayda almak için üzerine kayıt cihazı takmayı teklif ettiğini iddia etti. Konuyla ilgili geçen yıl New York Times’da çıkan haberin ardından Adalet Bakanlığı’ndan, bu teklifin yapıldığı sırada odada olduğu belirtilen ismi açıklanmayan bir yetkili, bu teklifin ciddi olmadığını, alaycı bir üslupla söylendiğini belirtmişti. Ancak McCabe, bu sözü ciddiye aldığını, Trump’ın Comey’yi neden kovduğuyla ilgili bir sohbet sırasında söylendiğini kaydetti.