HABER

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen koroda şarkı söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 17:28 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi ana sponsorluğunda engelliler yararına düzenlenen 7.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi ana sponsorluğunda engelliler yararına düzenlenen 7. Geleneksel C-majör İş’ten Sesler Korosu konserinde Fenerbahçe Spor Kulübünün eski başkanı Ali Şen ve birbirinden ünlü isimler şarkı söyledi.
Bodrum Antik Tiyatro’da yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konserde çok sayıda ünlü isim sahne aldı. C-majör İş’ten Sesler Korosu’nda birbirinden ünlü isimler yer alırken, en dikkat çeken isim ise Fenerbahçe Spor Kulübünün eski başkanı iş adamı Ali Şen oldu. Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya ve vakıf yönetim kurulu üyelerinin de izlediği konserde, C-Majör kurucusu Recai Çakır ile konuk sanatçılar Nebil Özgentürk, Melihat Gülses, Bekir Ünlüataer, İlham Gencer, Bora Gencer, Rana Alagöz, Selçuk Alagöz, Ersan Erdura, Çelik, Yonca Evcimik, Baha Bodruoğlu, Bilgen Bengü, Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu unutulmaz sahne performanslarıyla izleyenlere güzel bir gece yaşattılar. Tarık Pabuççuoğlu’nun sunuculuğunu gerçekleştirdiği gece, engelli öğrencilerin oluşturduğu koronun performansıyla başladı. Ardından Özlem Abacı’nın şefliğinde İş’ten Sesler Korosu’nun büyüleyici performansı büyük beğeni topladı. Gecenin sürprizi ise Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Çökertme türküsünü söylemesi oldu. Çiğdem Özcan’ın solo halk oyunları performansıyla Başkan Aras’a eşlik ettiği türkü izleyenlerden büyük alkış aldı. Geceye katkı sağlayan sanatçılara Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı öğrencilerinin yaptığı plaketler takdim edildi.
C-Majör kurucusu Recai Çakır konser öncesi yaptığı konuşmada, “C-Majör İş’ten Sesler Korosu olarak 6 yıldır yardım konserleri düzenliyoruz. Bugün de Bodrum’un en değerli vakfı olan Bodrum Sağlık Vakfına yardım için buradayız. Bu muhteşem atmosferde yer almak gurur verici. Bu ulvi hizmeti gerçekleştirmekte bizlere desteğini esirgemeyen, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta öncelikle bu tarihi mekanı bizlere tahsis eden ana sponsorlarımızdan Kültür ve Turizm Bakanlığı adına sevgili dostum Mehmet Nuri Ersoy’a, yine ana sponsorlarımızdan sevgili Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyoruz. Başkanım bizi kırmadı, koromuza 1 aydır teşrif etti ve bizim C-Majör ailesine başkan olarak değil iş insanı olarak, koromuzun değerli bir üyesi olarak bizlerle sahnede yerini aldı” dedi.
Bodrum Belediye Başkanı Aras ise, böyle muhteşem bir gecede yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Benden önce bu sahnede büyük ustalar yer aldı. Benim burada olmam bir toz zerreciği gibi bir şey. Büyük ustaların arasında çok farklı duygular içerisindeyiz. Bizlere çok güzel bir gece yaşattılar. Ama asıl önemli olan bu gecenin anlamıydı. Bu geceyi hazırlayan sevgili Sağlık Vakfına, emeği geçen Recai Çakır ve tüm koroya teşekkür ederim. Ayrıca Sağlık Vakfı başkanım hep şöyle söyler, ‘Bu vakıfta kahraman yoktur, biz hepimiz kahramanız.’ Bu gece biz hepimiz kahramanız sevgili dostlar” diye konuştu.
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da, “Gerçekten Sağlık Vakfımız, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına büyük emek sarf eden sivil toplum kuruluşlarından birisi. Hepiniz adına sayın başkanım ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” dedi.
Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya, “Buraya geldiğiniz için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada 80 tane iş insanı, 10 tane çok değerli sanatçı ve 2 konuk sanatçıdan oluşan bir müzik şöleni dinleyeceğiz. Bunun bir müzik şöleni olduğu kesin. Aynı zamanda Bodrum Engelliler Sağlık Vakfını 23 sene evvel kuran insanların amaçladıkları toplumsal farkındalığın da gerçekleştiğini görmekten çok memnun oluyoruz. Sağ olun var olun” dedi.

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen koroda şarkı söyledi

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen koroda şarkı söyledi

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen koroda şarkı söyledi

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen koroda şarkı söyledi

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen koroda şarkı söyledi

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen koroda şarkı söyledi

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen koroda şarkı söyledi

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen koroda şarkı söyledi

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen koroda şarkı söyledi

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen koroda şarkı söyledi

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen koroda şarkı söyledi

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen koroda şarkı söyledi

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen koroda şarkı söyledi

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen koroda şarkı söyledi

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen koroda şarkı söyledi

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen koroda şarkı söyledi

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen koroda şarkı söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Oturduğu yerden dans etti, olay oldu!

Oturduğu yerden dans etti, olay oldu!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

İBB'de işten çıkarılan işçilerin başlattığı eylemde 18'inci güne girildi

Böyle seslendiler: Ey İmamoğlu!..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

FETÖ'nün 'mahrem abisi' yakalanınca polise zor anlar yaşattı

Kritik isim böyle yakalandı! Polise zor anlar yaşattı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Son dakika: MSB'den S-400 açıklaması

MSB'den S-400 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.