Eski Filipinler Devlet Başkanının Eşi Marcos'a Rüşvetten Hapis Cezası

Filipinler eski devlet başkanı Ferdinand Marcos’un eşi İmelda Marcos hakkındaki rüşvet davası nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme tutuklama kararı çıkarırken, Marcos’un parlamentodaki koltuğunu kaybetmemek ve hapise gitmemek için temyiz başvurusu yapması bekleniyor.
Rüşvetle ilgili davalara bakan özel yetkili mahkeme, 89 yaşındaki Marcos hakkında 6 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası kararı verdi. Mahkemeye kararına göre Marcos 1970’li yıllarda 7 ayrı rüşvet olayına karıştı ve 200 milyon doları yasal olmayan şekilde İsviçre’ye aktardı.
Cuma günü yapılan duruşmaya Marcos ya da avukatlarından katıılan olmadı. Kararın ardından da Marcos’tan herhangi bir açıklama da gelmedi. Ülkedeki eski diktatör Marcos ailesi karşıtları ve insan hakları örgütleri mahkeme kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
1972 yılında Ferdinad Marcos’un sıkıyönetim ilan etmesinden sonra hapse giren kişilerden biri olan eski İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Loretta Ann Rosales, Imelda Marcos’un hapis cezasını almasını sevinçle karşıladığını söyledi. Rosales, “Karara inanamadım ve sevinçle zıpladım” dedi.
Rosales bu kararın Marcos ailesinin kendi dikta yönetimleri altında yaptıkları zulümleri reddetmesine karşın tarihi bir adım olduğunu belirtti ve Filipin halkının demokrasi ve sivil özgürlükler konusunda savaşmaya devam etmesi uyarısında bulundu.
Imelda Marcos’un eşi eski dikatör Ferninand Marcos 1986 yılında, ordunun da desteklediği halk ayaklanmasıyla devrildi. Ferdinand Marcos, 1989 yılında, sürgüne gönderildiği Hawaii’de hayatını kaybetti ancak eşi Imelda ve çocukları Filipinlere döndüler. Aile üyeleri ülkeye döndükten sonra siyaset sahnesinde yeniden önemli mevkilere geldiler.
Hükümet savcısı Ryan Quilala, gazetecilere yaptığı açıklamada, Imelda Marcos ve eşinin İsviçre’deki hesaplara Filipinler yasalarına aykırı şekilde para ve fon transferleri yaptıklarını söyledi. Aile bugüne dek haklarındaki tüm rüşvet iddialarını reddetmişti ve birçok rüşvet davasından aklanarak çıkmıştı.
Öte yandan Imelda Marcos, hakkında 1991 yılında açılmış bulunan üç ayrı davadan da beraat etti. Marcos 1993 yılında da bir rüşvet davasında suçlu bulunmuş ancak temyiz mahkemesi kararı bozmuştu.
Filipinler Devlet Başkanı ve Marcos ailesine yakınlığıyle bilinen Rodrigo Duterte, geçen yıl yaptığı bir açıklamada, ailenin ülkenin borçlarının ödenmesine yardımcı olmak amacıyla, belirli bir miktar para ve altını ülkeye getirme niyetinde olduğunu söylemişti. Ancak Duterte, ailenin bu paraların çalıntı olduğuna dair iddiaları şiddetle reddettiğini de belirtmişti.
Ferdinand Marcos, 1972 yılında kendi görev süresinin dolmasına bir yıl kala sıkıyönetim ilan etmiş kongreyi kapatmış ve siyasi rakipleri ve solcu aktivistleri hapse atmıştı. Marcos ailesinin iktidarda olduğu süre zarfında 5 ila 10 milyar dolarlık bir servet yaptıkları söyleniyor.
Daha önce Hawaii’de bir mahkeme Ferdinand Marcos’un insan hakları ihlallerinde bulunduğuna hükmetmiş 9 bin Filipinli’nin açtığı davalara ilişkin Marcos’un 2 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Marcos hakkında işkence, yargısız infaz ve faili meçhul suçlamalarıyla davalar açılmıştı.
CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri
Tam 72 bin 396 kayıp can! Onların cenazelerine hiçbir zaman ulaşılamayacak
'Kız öğrencilere orgazm eğitimi verilsin' önerisi
Yurtdışından gelen kağıtla hayatının şokunu yaşadı!
Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti
8 yaşında başladı, 50 yıldır beton yiyor!
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? MHP İstanbul yerel seçim adayı olarak Celal Adan...
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Okuyucu Yorumları 0 yorum