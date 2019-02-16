Eski fotoğraflar sayesinde hayatı değişti!

Ev ekonomisine büyük katkı sağlayan bu iş sayesinde 550 yıl öncesine ait olan bu tat günümüz insanlarıyla da buluşmuş oldu. Sefarad mutfağına ait bu tadı farklı kılansa içinde kavun çekirdeği kullanılmış olması.

Eski fotoğraflardan ek iş çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan İsmail Vardaroğlu (44), eski fotoğraflara bakarken, 45 yıl önce babası ve dedesinin birlikte sübye içeceği yapıp sattığını gördü. Anne ve babasından tarifini alan Vardaroğlu, kolları sıvayıp bu içeceği hazırladı, sosyal medyadan satarak yaptığı bu ek işle ev ekonomisine katkı sağladı.

Tevfikiye Mahallesi'nde yaşayan ve mobilya üretimi yapan, evli ve 2 çocuk babası İsmail Vardaroğlu, eski fotoğrafları incelerken baba ve dedesinin bir dönem sübye içeceği sattığını görünce kendisi de harekete geçti. Kolları sıvayan İsmail Vardaroğlu, annesi Lefteriya Vardaroğlu (72) ve babası Refik Vardaroğlu'ndan (78) içeceğin tarifini alıp, yapımına başladı. Yarım gün mobilya işinde çalışan Vardaroğlu, kalan vaktini sosyal medya üzerinden aldığı siparişleri yapmak için evinin mutfağında içeceği hazırlamakla değerlendiriyor. Vardaroğlu, 350 mililitrelik şişelere doldurduğu sübye içeceğini 10 liradan satışa sundu.

ŞEKER, SU, KAVUN ÇEKİRDEĞİNDEN YAPILIYOR Şeker, su, kavun çekirdeğinden oluşan içeceğin yapımının zahmetli olduğunu belirten İsmail Vardaroğlu, "Sübye içeceği çok yaygın değil ancak tarihçesi 550 yıl öncesine dayandığı söyleniyor. Faydası ve vitaminleri çok fazla. Raf ömrü çok fazla olmadığından ve yapımı da zor olduğundan gündemden düşmüş durumdaydı. İzmir'de birkaç usta kaldı. Onlardan da yardım alıyorum. Bu içeceği tekrar gündeme getirmek istedim. 4 aydır da üretiyorum. İzmir'den, İstanbul'dan Almanya'dan siparişler geliyor. Raf ömrü az olduğundan, ben buradan uzak illere ve yurt dışına hamurunu yolluyorum. Böylece suyla karıştırıp, süzgeçten geçirip içebiliyorlar" dedi.

Bu işi çocuklarına miras bırakmak istediğini söyleyen Vardaroğlu, hazırlık aşamasını da anlatıp, "Kavun çekirdeğini Kırkağaç'tan alıyoruz. Çekirdeği birkaç kez yıkıyoruz. 5-6 saat ıslak suda bekletiyoruz. Daha sonra makineden geçiriyor ve hamur şekline getiriyoruz. Ardından şekerle karıştırıp, 1 gün bekletiyoruz. Daha sonra yine suyla karıştırıyor ve iki farklı boyuttaki elekten geçiriyoruz. Dinlendikten sonra sübye içim aşamasına geliyor. Tabii soğuk içilmeli" dedi.