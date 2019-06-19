Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy Yolsuzluktan Yargılanacak

Fransa’da Yargıtay, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, hakkındaki dinleme skandalından yargılanması kararını onadı. Hakkında pek çok yolsuzluk soruşturması devam eden Sarkozy, bir dava içeriğine ilişkin bilgi edinmek için avukatı aracılığıyla Yargıtay hakimine "Monaco'da makam" önerirken telefon dinlemesine yakalanmıştı. Bu kararla Fransa'da ilk kez bir cumhurbaşkanı yolsuzluktan hakim karşısına çıkacak.

Fransa'nın en yüksek temyiz makamı olan Yargıtay, Sarkozy'nin son itirazını da reddederek, eski cumhurbaşkanını "yolsuzluk" iddialarından yargılanmak üzere mahkemeye gönderdi. Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog ve Yargıtay eski hakimi Gilbert Azibert de aynı davadan "yolsuzluk, mesleki gizliliğin ihlali ve nüfuzunu kötüye kullanma" suçlarından yargılanacak.

Kararla Nicolas Sarkozy'nin hakkındaki yolsuzluk dosyasından ilk kez hakim karşısına çıkması kesinleşti. Sarkozy birkaç ay sonra da, soruşturma hakimleri tarafından suçlu bulunarak mahkemeye sevk ettiği "Bygmalion skandalı" nedeniyle ikinci kez yolsuzluktan hakim karşısına çıkabilir. Sarkozy'nin avukatları soruşturma sonucuna itiraz etmişti.