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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy Yolsuzluktan Yargılanacak

19.06.2019 19:39 | Son Güncelleme

Nicolas Sarkozy, bir dava içeriğine ilişkin bilgi edinmek için avukatı aracılığıyla Yargıtay hakimine "Monaco'da makam" önerirken dinlemeye takılmıştı. Yargıtay, Sarkozy'nin yargılanması kararını onadı. Bu kararla Fransa'da ilk kez bir cumhurbaşkanı yolsuzluktan hakim karşısına çıkacak

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy Yolsuzluktan Yargılanacak

Fransa’da Yargıtay, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, hakkındaki dinleme skandalından yargılanması kararını onadı. Hakkında pek çok yolsuzluk soruşturması devam eden Sarkozy, bir dava içeriğine ilişkin bilgi edinmek için avukatı aracılığıyla Yargıtay hakimine "Monaco'da makam" önerirken telefon dinlemesine yakalanmıştı. Bu kararla Fransa'da ilk kez bir cumhurbaşkanı yolsuzluktan hakim karşısına çıkacak.

Fransa'nın en yüksek temyiz makamı olan Yargıtay, Sarkozy'nin son itirazını da reddederek, eski cumhurbaşkanını "yolsuzluk" iddialarından yargılanmak üzere mahkemeye gönderdi. Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog ve Yargıtay eski hakimi Gilbert Azibert de aynı davadan "yolsuzluk, mesleki gizliliğin ihlali ve nüfuzunu kötüye kullanma" suçlarından yargılanacak.

Kararla Nicolas Sarkozy'nin hakkındaki yolsuzluk dosyasından ilk kez hakim karşısına çıkması kesinleşti. Sarkozy birkaç ay sonra da, soruşturma hakimleri tarafından suçlu bulunarak mahkemeye sevk ettiği "Bygmalion skandalı" nedeniyle ikinci kez yolsuzluktan hakim karşısına çıkabilir. Sarkozy'nin avukatları soruşturma sonucuna itiraz etmişti.

"Paul Bismuth" sahte adıyla yakalandı

Sarkozy hakkındaki telefon dinleme skandalı, başka bir skandal nedeniyle hakkında açılan soruşturma sırasında yaşandı. Seçim kampanyası sırasında ülkenin kozmetik devi L'Oreal'ın yaşlı patronu Liliane Bettencourt'dan elden, zarf içinde para aldığı iddiaları soruşturulurken, soruşturma hakimleri eski politikacının telefonlarını dinlemeye aldı. Ancak bu dinleme sırasında hakimler, Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog'un L'Oreal davasına ilişkin görüşmelerini, "Paul Bismuth adındaki eski bir sınıf arkadaşının ismiyle" aldığı gizli bir hat üzerinden yaptığını tespit etti.

Bu telefonu da dinlemeye alan Fransız yargısı, Herzog'un Yargıtay yüksek hakimi Gilbert Azibert'den, "Monaco Yargıtay hakimliği" ataması karşılığında, L'Oreal soruşturma dosyasının içeriğine ilişkin bilgi aldığını ortaya çıkardı. Sarkozy nihayetinde hakkındaki L'Oreal soruşturmasından suçlu bulunmadı ancak bu soruşturma sırasındaki gizli telefon görüşmelerinden dolayı yakayı ele verdi.

Sarkozy, 2016 yılında partisinin cumhurbaşkanlığı adayı yarışı için yapılan önseçimleri kaybettikten sonra siyaseti bıraktığını açıklamıştı. O tarihten itibaren partililer tarafından ısrarla yeniden siyasete dönmesi istenen Sarkozy, AP seçimlerinin ardından bunun söz konusu olmadığını açıkladı. Sarkozy, AP seçimlerinde sağın büyük hezimete uğramasının ardından yapılan tüm anketlerde, "Sağı toplayabilecek tek isim" olarak ortaya çıktı. Ancak, hakkında birbiri ardına beklenen yolsuzluk dosyaları sağın popüler isminin yeniden aktif siyasete dönmesinin önünde en büyük engel olarak görülüyor.

Fransa'da bir ilk

Fransa'da daha önce de partililere Paris Belediyesi'nden maaş ödediği iddiası ile eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hakkında dava açılmış, ancak Chirac, yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle hakim karşısına çıkmadan 2 yıl tecilli hapis cezası almıştı. Sarkozy hakkındaki yeni karar ile 5. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanı yolsuzluktan hakim karşısında hesap verecek. Nicolas Sarkozy hakkındaki davanın 2019 yılı sonunda başlaması bekleniyor.

Sarkozy hakkında, gelecek aylarda iki yeni dava daha açılabilir. Birincisi soruşturma hakimlerinin suçlu bulduğu ve hakkında dava açılmasını istediği "Bygmalion yolsuzluğu" son itiraz aşamasında. Sarkozy ve lideri olduğu Halk Hareketi Birliği, 2012’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Bygmalion adlı halkla ilişkiler firmasıyla işbirliği yaparak "kampanyanın gerçek mali işlemlerinin üzerinde sahte faturalar düzenleyerek yolsuzluk yapmakla" suçlanıyor.

Sarkozy’nin yine 2007 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, Libya eski lideri Muammer Kaddafi'den valizlerle para aldığı iddialarına ilişkin soruşturmanın da sonuna gelindi.

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