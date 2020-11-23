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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin yolsuzluk davası ertelendi

23.11.2020 18:45 | Son Güncelleme:
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin partisi hakkında soruşturma yürüten hakime rüşvet vermekten yargılandığı dava Perşembe gününe ertelendi.Fransa’da ilk kez eski bir cumhurbaşkanı yolsuzlukla yargılanıyor.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin partisi hakkında soruşturma yürüten hakime rüşvet vermekten yargılandığı dava Perşembe gününe ertelendi.
Fransa’da ilk kez eski bir cumhurbaşkanı yolsuzlukla yargılanıyor. Fransa’da 2007-2012 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Nicolas Sarkozy, partisi hakkında soruşturma yürüten hakime rüşvet vermekten yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıkmıştı. Bugün başlaması beklenen mahkeme, Sarkozy ile işbirliği yapmakla suçlanan 73 yaşındaki emekli Hakim Gilbert Azibet’in avukatlarının Azibet’in sağlık durumunun duruşmaya katılmaya müsait olmadığını belirtmesi üzerine Perşembe gününe ertelendi. Mahkemenin 10 Aralık’a kadar sürmesi beklenirken, Sarkozy mahkeme tarafından yolsuzluk ve nüfuzu kötüye kullanma suçlarından yargılanacak.
Fransa’da eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac da 2011 yılında zimmetine para geçirmekten hüküm giymişti. Chirac, 2011 yılında kamu fonlarını yönlendirmek ve kamu güvenini istismar etmek suçlamalarından ötürü 2 yıl hapis cezası almış, sağlık durumunun kötü olması nedeniyle hakim karşısına çıkmamıştı.

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