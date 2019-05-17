Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye Yargı Yolu

Sarkozy'nin başvurusunu karara bağlayan Anayasa Konseyi, eski cumhurbaşkanının “çifte yargılama” iddiasını reddetti ve süregelen soruşturmanın 2013 yılında yasal sürece konu olan suçlamalardan farklı olduğunu belirtti. Anayasa Konseyi, "finansal ceza" ile "yasal cezanın" farklı olduğuna vurgu yaparak yargılanmasının önündeki engeli kaldırdı.

Sarkozy ise, hukukun 'aynı davadan iki kez yargılanılamayacağı' esasına dayanarak, davaya dahil edilmesine itiraz etmişti.

Kamuoyunda "Bygmalion Davası" olarak bilinen iddiaları inceleyen soruşturma hakimleri, dosyayı dava açılmak üzere yargıya göndermiş, Sarkozy'nin de aynı davadan yargılanmasını istemişti.

Sarkozy hakkında, 2012'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, kampanyasını yasadışı yollarla finanse ettiği iddiasıyla soruşturma açılmış, Sarkozy 2013 yılında bu soruşturma sonucunda suçlu bulunmuştu.

Sözkonusu soruşturma Sarkozy ve 13 müşterek davalıya karşı, seçim kampanyası mali kurallarının ihlaliyle ilgili olarak yürütülüyor.

Sarkozy’nin lideri olduğu Halk Hareketi Birliği (UMP)’nin seçim kampanyasını yürüten Bygmalion adlı halkla ilişkiler firmasıyla aynı adı taşıyan davada, Sarkozy ve UMP, 2012’deki yeniden seçilme çabasında Bygmalion’la işbirliği yaparak "kampanyanın gerçek mali işlemlerinin üzerinde sahte faturalar düzenleyerek yolsuzluk yapmakla" suçlanıyor.

Yolsuzluk ve dolandırıcılıkla suçlanıyor

İddiaları inceleyen soruşturma hakimleri, Bygmalion firmasının faturaları Sarkozy’nin seçim kampanyası yetkilileri yerine Halk Hareketi Birliği'ne (UMP) keserek eski cumhurbaşkanının bu sayede kampanyada yasal sınır olarak belirlenen 20 milyon Euro'nun neredeyse iki katı harcama yaptığını iddia ediyor.

"Yolsuzluk, dolandırıcılık ve iltimasla" suçlanan Sarkozy ise, kampanya ile yeterince meşgul olduğu için maddi işlemlere vakit ayırmadığını ve bu işlemlerin parti görevlilerince yürütüldüğünü belirterek, kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor.