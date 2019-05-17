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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye Yargı Yolu

17.05.2019 23:12 | Son Güncelleme

Fransa Anayasa Konseyi’nin aldığı yeni bir karar, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yargılanmasının önünü açtı. Sarkozy, sürecin sonunda yargılanması halinde selefi Jacques Chirac’tan sonra sanık sandalyesine oturan ilk eski cumhurbaşkanı olacak

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye Yargı Yolu

Fransa Anayasa Konseyi’nin aldığı yeni bir karar, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yargılanmasının önünü açtı. Sarkozy, sürecin sonunda yargılanması halinde selefi Jacques Chirac’tan sonra sanık sandalyesine oturan ilk eski cumhurbaşkanı olacak.

Sarkozy hakkında, 2012'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, kampanyasını yasadışı yollarla finanse ettiği iddiasıyla soruşturma açılmış, Sarkozy 2013 yılında bu soruşturma sonucunda suçlu bulunmuştu.

Kamuoyunda "Bygmalion Davası" olarak bilinen iddiaları inceleyen soruşturma hakimleri, dosyayı dava açılmak üzere yargıya göndermiş, Sarkozy'nin de aynı davadan yargılanmasını istemişti.

“Çifte yargılama” iddiasına mahkemeden ret

Sarkozy ise, hukukun 'aynı davadan iki kez yargılanılamayacağı' esasına dayanarak, davaya dahil edilmesine itiraz etmişti.

Sarkozy'nin başvurusunu karara bağlayan Anayasa Konseyi, eski cumhurbaşkanının “çifte yargılama” iddiasını reddetti ve süregelen soruşturmanın 2013 yılında yasal sürece konu olan suçlamalardan farklı olduğunu belirtti. Anayasa Konseyi, "finansal ceza" ile "yasal cezanın" farklı olduğuna vurgu yaparak yargılanmasının önündeki engeli kaldırdı.

Sözkonusu soruşturma Sarkozy ve 13 müşterek davalıya karşı, seçim kampanyası mali kurallarının ihlaliyle ilgili olarak yürütülüyor.

Sarkozy’nin lideri olduğu Halk Hareketi Birliği (UMP)’nin seçim kampanyasını yürüten Bygmalion adlı halkla ilişkiler firmasıyla aynı adı taşıyan davada, Sarkozy ve UMP, 2012’deki yeniden seçilme çabasında Bygmalion’la işbirliği yaparak "kampanyanın gerçek mali işlemlerinin üzerinde sahte faturalar düzenleyerek yolsuzluk yapmakla" suçlanıyor.

Yolsuzluk ve dolandırıcılıkla suçlanıyor

İddiaları inceleyen soruşturma hakimleri, Bygmalion firmasının faturaları Sarkozy’nin seçim kampanyası yetkilileri yerine Halk Hareketi Birliği'ne (UMP) keserek eski cumhurbaşkanının bu sayede kampanyada yasal sınır olarak belirlenen 20 milyon Euro'nun neredeyse iki katı harcama yaptığını iddia ediyor.

"Yolsuzluk, dolandırıcılık ve iltimasla" suçlanan Sarkozy ise, kampanya ile yeterince meşgul olduğu için maddi işlemlere vakit ayırmadığını ve bu işlemlerin parti görevlilerince yürütüldüğünü belirterek, kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor.

Diğer taraftan Sarkozy’nin bu ihlallerle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteren bir delil henüz bulunmuş değil ancak soruşturma hakimleri böylesi önemli kararların Sarkozy’nin haberi olmadan alınamayacağı görüşünde.

Sarkozy’nin avukatı Emmanuel Piwnica haber kanalı LCI'ye yaptığı açıklamada, “Bu karar bizi sadece hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Yargıtay başvurusu reddedilirse?

Anayasa Konseyi'nin aldığı karar siyasetten çekilen Nicolas Sarkozy'nin, Bygmalion davasından artık hakim karşısına çıkmasını kaçınılmaz hale getiriyor.

Sarkozy davayla ilgili ülkenin en yüksek temyiz mahkemesi, Yargıtay'a da (Cour de Cassation) başvurdu.

Bu başvurunun da reddedilmesi halinde eski cumhurbaşkanı mahkeme karşısına çıkarak yargılanabilecek.

Fransa'da 5'inci cumhuriyet tarihinde, Sarkozy'nin selefi eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 1995- 2007 yılları arasında, parti çalışanlarını Paris Belediyesi'nden maaşa bağladığı "hayali iş" davasından yargılanarak ceza almıştı.

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