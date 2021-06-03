Eski Futbolcu Deniz Naki’nin Almanya’daki Yargılaması Başlıyor

Almanya'da organize suç çetesi kurmakla suçlanan eski futbolcu Deniz Naki hakkındaki dava Aachen kentinde görülmeye başlanıyor. Almanya doğumlu olan ve FC St Pauli ve SC Paderborn takımlarıyla U21 Alman Milli Takımı için oynadıktan sonra, 2016’da Türkiye’ye transfer olarak Amedspor’un formasını giyen Deniz Naki hakkında, "kazanç sağlamak amaçlı organize suç örgütü kurmak, haraç toplamak, şantaj ve uyuşturucu ticareti yapmak" iddiasıyla yürütülen soruşturmanın ardından dava açılmıştı.
Geçen yıl Temmuz ayında tutuklanan Naki ile birlikte toplam dört kişinin yargılanacağı dava için 3 Aralık tarihine kadar toplam 39 duruşma günü belirlendiği belirtildi. Alman medyasında Aachen Savcılığı kaynak gösterilerek yapılan haberlere göre Deniz Naki ile diğer zanlılar 2017 yılında "Bahoz" diye tanınan, "suç çetesi benzeri yapılanma" olarak nitelenen grubun yerel teşkilatını kurmak ve yönetmek ve üye olmakla da suçlanıyor. Savcılığın iddianamesine göre "Bahoz" çoğu Türkiye kökenli Kürt göçmenden oluşan kriminal bir yapılanma.
Güvenlik ve istihbarat birimleri, 2016 yılında kurulan "Bahoz"un boks kulüpleri üzerinden faal olduğunu, ancak bölgesel örgütlü teşkilatlanmalarının farklı suçlarla bağlantılı olarak emniyet kayıtlarına geçtiğini aktarmıştı. 2017 yılında, çete, uyuşturucu, silah kaçakçılığı işlerine adı karışan milliyetçi Türkiye kökenlilerin oluşturduğu "Osmanen Germania" adlı yapılanmanın
"Bahoz"a ait bir boks kulübüne yönelik saldırı planının ortaya çıkması sonrasında, "Bahoz" ile terör örgütü PKK arasında bağlantı bulunduğu iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Alman istihbaratı bu yönde bir bağlantıyı kanıtlayan delillerin olmadığını açıklamıştı. Alman Die Welt gazetesi, geçen yıl yayınladığı bir haberde Deniz Naki‘nin PKK'ya sempati duyduğunu öne sürmüştü.
Deniz Naki, Türkiye'de oynadığı dönemde AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı siyasi açıklamaları nedeniyle tepki görmüş, Amedspor ve Mersin İdmanyurdu maçında sahaya giren bir taraftar, Naki'ye saldırarak, yumruklamıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Naki'yi "ayrımcılık ve ideolojik propaganda" nedeniyle 3 yıl 6 ay müsabakalardan men ederken, bir mahkeme de sosyal medya hesaplarından "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Hüküm açıklanmadan Almanya'ya dönen Naki, Ocak 2018’de Aachen yakınlarında otobanda silahlı saldırıya uğradı. Alman medyasında çıkan yorumlarda, olayın Naki’nin politik görüşü nedeniyle siyasi bir saldırı olduğu yönünde iddia edilirken, futbolcu saldırının ardında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) olabileceğini öne sürdü ve polis koruması altına alındı.
Naki, o dönemde düzenlenen Afrin harekatını protesto etmek için Cenevre'deki Birleşmiş Milletler merkezinin önünde açlık grevi yaparak, dikkat çekti. Güvenlik makamları ise otobandaki saldırının siyasi olduğuna dair hiç bir kanıta ulaşamazken, organize suç bağlantısı olabileceği yönünde de soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma organize suç iddialarını ve Naki’nin "organize suç kapsamında kazanç amaçlı suç çetesi üyesi" olduğu yönünde bir sonuca ulaştı ve eski futbolcu geçen Temmuz ayında tutuklandı.