Eski Futbolcu Deniz Naki’nin Almanya’daki Yargılaması Başlıyor

Almanya'da organize suç çetesi kurmakla suçlanan eski futbolcu Deniz Naki hakkındaki dava Aachen kentinde görülmeye başlanıyor. Almanya doğumlu olan ve FC St Pauli ve SC Paderborn takımlarıyla U21 Alman Milli Takımı için oynadıktan sonra, 2016’da Türkiye’ye transfer olarak Amedspor’un formasını giyen Deniz Naki hakkında, "kazanç sağlamak amaçlı organize suç örgütü kurmak, haraç toplamak, şantaj ve uyuşturucu ticareti yapmak" iddiasıyla yürütülen soruşturmanın ardından dava açılmıştı.

Geçen yıl Temmuz ayında tutuklanan Naki ile birlikte toplam dört kişinin yargılanacağı dava için 3 Aralık tarihine kadar toplam 39 duruşma günü belirlendiği belirtildi. Alman medyasında Aachen Savcılığı kaynak gösterilerek yapılan haberlere göre Deniz Naki ile diğer zanlılar 2017 yılında "Bahoz" diye tanınan, "suç çetesi benzeri yapılanma" olarak nitelenen grubun yerel teşkilatını kurmak ve yönetmek ve üye olmakla da suçlanıyor. Savcılığın iddianamesine göre "Bahoz" çoğu Türkiye kökenli Kürt göçmenden oluşan kriminal bir yapılanma.