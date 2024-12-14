Eski futbolcu Gürcistan Cumhurbaşkanı seçildi!

İktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin gösterdiği tek aday Mikheil Kavelaşvili'nin yer aldığı cumhurbaşkanı seçimi, Tiflis'teki Parlamento binasında sabah saatlerinde başlamıştı. Oy sayımı tamamlandı ve Gürcistan'ın cumhurbaşkanı belli oldu.

BATI KARŞITI ESKİ FUTBOLCU KAVELAŞVİLİ CUMHURBAŞKANI OLDU

Gürcistan'da batı karşıtı eski fotbolcu Mikheil Kavelaşvili ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

CUMHURBAŞKANINI İLK KEZ SEÇİM KURULU SEÇTİ

Bağımsızlığını 1991'de yeniden kazanan Gürcistan'da 6. Cumhurbaşkanı, 2017'de gerçekleştirilen anayasa değişikliğiyle 300 kişilik Seçim Kurulu tarafından seçilecek.

Yeni cumhurbaşkanını belirleyecek Seçim Kurulu, 150 milletvekilinin yanı sıra Abhazya ve Acara Yüksek Konseyinin üyeleri ile ülkedeki tüm belediyelerin temsilcilerinden oluşuyor.

Ülkede 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçiminin sonuçlarını tanımadıkları için oy verme sürecine muhalefetteki 61 milletvekili katılmıyor.

Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için 300 üyeden en az 151 kişinin oy vermesi gerekiyor.

Tiflis'te yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme sürecinin 14.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Oy verme sürecinin ardından bir saat içinde sonuçların açıklanması öngörülüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır