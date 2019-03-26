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Eski futbolcu İsmail Demiriz’e FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 10:53 | Son Güncelleme

FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz’in davasında karara varıldı.

FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz’in davasında karara varıldı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık İsmail Demiriz ve avukatı hazır bulundu.
Mahkeme, sanık Demiriz’e son savunmasını sordu. İsmail Demiriz suçsuz olduğunu söyleyerek, 41 kere milli forma giydiğini ve Türk bayrağını hakkıyla taşıdığını ifade etti. Allah’ı ve peygamberi insanlara anlattığını söyleyen Demiriz, “Benden nasıl terörist olur” dedi. Sanık Demiriz son olarak beraatini talep etti.
Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, sanık İsmail Demiriz’in ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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