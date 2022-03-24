Eski futbolcu Sezer Öztürk, cinayetten hakim karşısına çıktı! Kendisini böyle savundu: Kediyi bile bir köşeye sıkıştırsanız...

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç getirildi. Duruşmada hayatını kaybeden Halil İbrahim Scholten'ın ailesi ve taraf avukatları da yer aldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Sezer Öztürk’ün eşi Özlem Öztürk Paşaköy’de 1 aylığına ev kiraladıklarını, olay günü iki otomobille hayvanat bahçesine gittiklerini belirterek, "Eve yaklaştığımızda bir grup vardı, yolu kapatmışlardı, hiçbir şekilde geçemedik. Araçların kapısı açıktı. Eşim yol istedi. Karşı taraftan biri ‘Bekle lan, açacağız’ dedi. Eşim tekrar yol istedi" dedi.

"OĞLUM 'BABAMI ÖLDÜRÜYORLAR ANNE' DİYE BAĞIRDI"

Karşı taraftan birinin eşine ağır küfrettiğini, eşi Sezer Öztürk’ün de "Bu şekilde konuşmayın yolu açın geçeyim" dediğini kaydeden Özlem Öztürk, şöyle devam etti: "Arabada bebeğimiz de vardı. Küfretmeye devam ettiler. Bu sırada şahıslardan biri arka kapıyı zorladı. Bebeğimiz bakıcının kucağındaydı. O sırada eşim araçtan indi. İner inmez bir şahıs eşime yumruk attı. Arkadan biri de sandalye fırlattı kafasına, eşim sersemledi. O sırada 15-20 kişi saldırmaya başladı. Ömer araçtan inince 1-2 el havaya ateş etti. Hepimiz şoka girdik. Gördüklerime duyduklarıma inanamadım. Eşimi ve Ömer’i darbetmeye başladılar. Oğlum o sırada diğer arabadaydı. Koşarak yanıma geldi ‘Babamı öldürüyorlar anne’ diye bağırdı. Eşimin yüzü gözü kan içindeydi. Arkadan bir kamyonetin eşimin üzerine doğru sürdüğünü gördüm. Eşim kendini kenara doğru itti. Sonra kalabalık bir anda dağıldı. Bu arada ellerinde taşlar sopalar vardı. Eşime ve Ömer’e saldırıyorlardı. Eve gittiğimizde eşimin kafası yarılmıştı, göğsü parçalanmıştı. İnanılmaz bir kanaması vardı. Kusmaya başladı. Başı dönüyordu. Hemen hastaneye gitmek için evden çıktık. Bu sırada komşular yardıma geldiler. Çocuklarım olduğu için ben gidemedim. Sonra hastaneye gittiler sonra yaşananları görmedim"

"KADIN VE ÇOCUKLARIN OLMASI UMURLARINDA DEĞİLDİ"

Sanık Ömer Genç’in eşi Dilara Karayay ise yaklaşık 30 kişinin eşine ve Sezer Öztürk’e saldırdığını vurgulayarak eşinin kendisini kurtarmak için çakı çıkardığını söyledi. Eşinin arabaya yönelip tabancayla havaya 2 el ateş ettiğini kaydeden Karayay, "Kadın ve çocukların olması umurlarında değildi. Acımıyorlardı. Eşim havaya ateş edince biraz dağılmaya başladılar. Daha sonra kamyonete bindiler, içlerinden biri ‘Ez şunları artık’ diye bağırıyorlardı. İnsan mı var böcek mi var umurlarında değildi. Alkollülerdi zaten. Sonra geriye doğru gittiler. Biz arabaya bindik, eve gittik. Eşimin kafası kanıyordu. Evden çıkarken komşular geldi. Sezer Bey ‘Polisi arayın, siz ailemin yanında kalın’ dedi. Komşular bizim yanımızda kaldı, onlar çıktı" dedi.

"İLK YUMRUĞU SCOLTEN VURDU"

Maktul Halil İbrahim Scolten’in yeğeni Özkan Örsencan da tanık olarak dinlendi. Verdiği ifadede ilk yumruğu Sezer Öztürk’e Scholten’in attığını söyleyen Özsercan, "Nasıl öldüğünü görmedim ama Sezer Öztürk arabadan inince ilk yumruğu Halil İbrahim Scolten vurdu. Kafasına sandalyeyi de Duran Genç attı. Vicdanım için gerçekleri söylemek zorundaydım. Ben ayırmaya çalıştım ama kimse dinlemedi" dedi.

"MAKTUL KENDİ ÖLÜMÜNE BİZİM DE CEZAEVİNE GİRMEMİZE SEBEP OLDU"

Söz verilen tutuklu sanık Sezer Öztürk, "Burada asıl mağdur benim. Ben yoğun bir saldırı altında kendimi, ailemi, çoluğumu çocuğumu korumaya çalıştım. Kediyi bile bir köşeye sıkıştırsanız size cırmık atar. Hiçbir canlı kendine yönelen şiddete kayıtsız kalamaz. Benim bu şahıslarla hiçbir noktam yoktur. Yol kenarında içiyorlar, trafiği tıkıyorlar, yol vermiyorlar. Bir de üstüne insanlara saldırıyorlar. Ben böyle bir şey görmedim. Hastaneye gidiyorum, önümü kesiyorlar. Geçen celse dinlenen maktulün ailesi bile adeta bizi haklı buldu. Bir yol isteme meselesi buralara gelmemeliydi. Maktul kendi ölümüne bizim de cezaevine girmemize sebep oldu. Bu olayda asıl mağdur benim. Tahliyemi istiyorum, adaletin tecelli etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sezer Öztürk’ün avukatı Serdar Öktem de müvekkilinin tahliyesini talep etti.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Sancaktepe’de 19 Eylül 2021’de sanıklar Sezer Öztürk’ün yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim Scolten’i arkasından tabancayla koşarak ve hedef gözeterek altı el ateş sonucu öldürdüğü anlatılıyor.

Sezer Öztürk ve arkadaşı Ömer Genç’in yol verme tartışmasında tartıştığı kişilerle birbirlerini karşılıklı yaraladıkları belirtiliyor.

İddianamede sanık Sezer Öztürk’ün "Haksız tahrik altında kasten öldürme", "Haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama", "Haksız tahrik altında mala zarar verme", "Zincirleme şekilde silahla tehdit" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

İddianamede sanık Ömer Genç’in ise "Haksız tahrik altında iştirak halinde kasten öldürme", "Vücutta kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "Kasten yaralama", "Basit yaralama" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 15 yıl 9 aydan 28 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede Duran Genç’in Sezer Öztürk’ün kafasına sandalye fırlattığı gerekçesiyle "Silahla basit yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

DHA

