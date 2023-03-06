HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski futbolcular İrtegün, Boral ve Çatkıç hakkında mahkemeden hapis cezası!

Eski futbolcular İrtegün, Boral ve Çatkıç hakkında mahkemeden hapis cezası!

06.03.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkında mahkemeden yeni bir karar geldi. FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin görülen davada mahkeme hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmederken 3 eski futbolcuya "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezası verdi.

Eski futbolcular İrtegün, Boral ve Çatkıç hakkında mahkemeden hapis cezası!

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç adına avukatları katıldı.
Duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanıklardan Bekir İrtegün'ün örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirtilerek, sanığın önceki aşamalarda alınan ifadesine yer verildi.

thumbs_b_c_a1ed9b7cde66ca4b72b9a332fd803590
Bekir İrtegün

Sanığın çeşitli teşhislerde bulunduğu bilgisine de yer verilen mütalaada, İrtegün'ün Bank Asya'daki hesabında örgüt elebaşının bu bankaya para yatırılması talimatı öncesi ve sonrasına dair bir hareketliliğe rastlanmadığı bildirildi.

Mütalaada, ifadelerinde örgüt hakkında aydınlatıcı ve faydalı bilgiler veren sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması gerektiği ifade edildi.

Sanık Uğur Boral'ın, 2002 yılından itibaren örgütün "sohbet" toplantılarına gittiği ve örgüte "burs" ve "himmet" adı altında bağışta bulunarak "FETÖ'ye üye olmak" suçunu işlediği belirtilen mütalaada, ifadelerinde aydınlatıcı bilgiler veren Boral'ın yaptığı teşhislerle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması gerektiği bildirildi.

Mütalaada, sanık Ömer Çatgıç'ın ByLock kullandığının tespit edildiği anlatılarak, örgüt faaliyetlerine dair verdiği bilgilerle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması istendi.

Sanıklar İrtegün ve Boral'ın avukatı Fatih Uzun, müvekkillerinin beraatini talep ederek, "Türk futbolunda 5 futbolcu ve 1 menajer kurban seçilerek futbol FETÖ'den temizlendi şeklinde bir algı yaratılmıştır." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıkları "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 7 yıl altışar ay hapisle cezalandırdı.

Yargılama sırasında etkin pişmanlık gösteren sanıkların örgüt hakkında bildiklerini anlattığına kanaat getiren mahkeme heyeti, sanıklara verilen cezanın 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapse indirilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, sanıklarla ilgili verilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tüm sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede, bazı sanıkların FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" programını indirdikleri, örgütün bankasına para yatırdıkları ve sohbetlere katıldıklarına yönelik iddialar sıralanmıştı.

Davayı 20 Ocak 2020'de karara bağlayan İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, duruşmalardaki beyanları nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırıldığını belirttiği eski futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırmış, birer yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine karar vermişti.
Heyet, eski futbolcu Zafer Biryol ve İsmail Şengül ile menajer Ersin Güreler'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

thumbs_b_c_a9ca3ce82bfec4c4545a39630fd4de63
Ömer Çatkıç

YARGITAY BOZMA KARARI VERMİŞTİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararlarına ilişkin temyiz incelemesi sonucunda, eski futbolcular Zafer Biryol ve İsmail Şengül ile menajer Ersin Güreler'e verilen 6 yıl 3'er ay hapis cezalarını onamıştı.
Daire, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olan ve cezalarında indirim yapılarak 2 yıl birer ay hapse mahkum edilen sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkındaki hükümleri ise bozmuştu.

Dairenin kararında, bu sanıkların FETÖ'ye dair bildiklerini anlattıkları belirtilerek, sanıklara verilen cezada daha fazla indirim yapılması gerektiği ifade edilmişti.

Kararda, örgüte ne şekilde katıldıkları da dahil olmak üzere, örgütsel faaliyetleri ve diğer örgüt mensupları hakkında konumlarına uygun bilgiler verdikleri anlaşılan bu sanıklar hakkında belirlenen cezada, üst hadden indirim yapılması gerektiği aktarılmıştı.

Bozma kararı sonrası 3 sanık hakkındaki dosya yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderilmişti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de ilk kez kurulacak! TBMM Başkanlığına sunulduTürkiye'de ilk kez kurulacak! TBMM Başkanlığına sunuldu
Muharrem İnce'den ikinci tur yorumu: "Ölümüne destekleyeceğim"Muharrem İnce'den ikinci tur yorumu: "Ölümüne destekleyeceğim"
Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması! Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
fetö dava futbol

En Çok Okunan Haberler

Kuyruğun sonu görünmüyor! 2 ayda yüzde 50 artış... 'Her hafta zam'

Kuyruğun sonu görünmüyor! 2 ayda yüzde 50 artış... 'Her hafta zam'

'Muhtemelen Ersan Şen...' Dikkat çeken sözler

'Muhtemelen Ersan Şen...' Dikkat çeken sözler

İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüştü! İlk açıklama...

İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüştü! İlk açıklama...

Yavaş ve İmamoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisi!

Yavaş ve İmamoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisi!

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra..."

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra..."

Kılıçdaroğlu, 'masaya katılın' çağrısı yaparsa...

Kılıçdaroğlu, 'masaya katılın' çağrısı yaparsa...

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.