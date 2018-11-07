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Eski futbolcular, şehit aileleri için sahaya çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 19:20 | Son Güncelleme

Eski futbolcular, şehit aileleri için sahaya çıkacak

Trabzon'da eski futbolcular, şehit aileleri için sahaya çıkacak.

Ortahisar Belediyesi tarafından şehit aileleri yararına organize edilen "Şöhretler ve Efsaneler Futbol Turnuvası", yarın Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'ndeki sahada gerçekleştirilecek.

Turnuvanın tanıtımı amacıyla Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısına Ortahisar Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, eski futbolculardan Ali Kemal Denizci, Hami Mandıralı ile sanatçılar Çetin Altay ve Ruhi Sarı katıldı.

Kanca, milli takımın eski yıldızları ile televizyon dünyasının ünlü simalarının karşılaşacağı maçın gelirinin şehit ailelerine verileceğini söyledi.

Farklı takımlarda forma giyen eski milli sporcuların aynı zamanda renklerin kardeşliğini de simgeleyeceğini vurgulayan Kanca, "Ortahisar Belediyesi olarak gerçekleştireceğimiz bu çok anlamlı turnuvada herkesi aramızda görmek, bizleri ve şehit ailelerini sevindirecektir. Bu turnuva ile onları hiçbir zaman unutmayacağımızı ve her zaman yanlarında yer alacağımızı ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kanca, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi.

Trabzonspor'un eski futbolcularından Ali Kemal Denizci, organizasyon sayesinde anılarının tekrar canlandığını dile getirerek, "Ortahisar Belediyesine organizasyondan ötürü teşekkür ediyorum. Geçmişte sahada rakip olduklarımızla böylesine anlamlı bir turnuvada yeniden bir araya gelmekten dolayı son derece mutluyum. İşte bu bir Türkiye fotoğrafıdır." ifadelerini kullandı.

Hami Mandıralı ise şehit aileleri yararına düzenlenen anlamlı etkinlikte yer almaktan gurur duyduğunun altını çizdi.

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Şehit aileleri yararına turnuva Şöhretler ve Efsaneler Futbol Turnuvası Trabzon

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