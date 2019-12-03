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Eski futbolculardan Dünya Engelliler Günü etkinliğine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 15:49 | Son Güncelleme

Eski futbolculardan Dünya Engelliler Günü etkinliğine destek

İSTANBUL (AA) - Engelsiz Yaşam Vakfı ve UKKO PHARMA tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen organizasyona, eski futbolcular ile ve sanat camiasından isimler katıldı.

Kağıthane'de bir halı sahada düzenlenen etkinlikte eski futbolcular takımı ile Pendikspor Ampute Takımı ve ünlülerin oluşturduğu karma takım gösteri maçında karşı karşıya geldi.

Eski hakem Erman Toroğlu'nun yönettiği maçta, eski futbolcular Emre Aşık, Hayati Köse, Faruk Atalay, Cihan Haspolatlı, Fevzi Elmas, Hasan Kabze, Serkan Balcı, Sonat Göksel, Mert Korkmaz form giydi. Pendikspor Ampute Takımı oyuncuları Umut Parlak, Hasan Haşhaş, Deniz Kılıç, Ahmet Aşar, Hüseyin Güner, Adem Cıldır, Emirhan Kargacı'nın da yer aldığı ünlüler karmasında Yılmaz Morgül, İsmail Baki, Kemal Uçar bulundu.

Etkinliğe oyuncular Tamer Karadağlı ile Volkan Severcan da katılırken sanatçılar Reyhan Karaca ile Gökhan Keser konser verdi. Etkinlikte Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu da sahne aldı.

Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

Amaçlarının 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Kaplakarslan, ''Bugünün kazananı yine engelliler olacak. Biz yaklaşık 20 gündür Yılmaz Morgül'le ABD'de 3 konser verdik. Oradan elde edilen gelirle ALTIER Moda Akademisi'yle iş birliği yaptık. 20 engelli bireyimiz 1 yıl boyunca moda tasarımı eğitimi görecek ve artık onların bir mesleği olacak, evlerine ekmek götürecekler.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan etkinliğe katılanlara plaket verildi.

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3 Aralık Dünya Engelliler Eski futbolcu gösteri maçı sanatçı

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