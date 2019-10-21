Eski futbolcuların demanstan ölme riski daha fazla

Bilim insanları, eski profesyonel futbolcuların demanstan ölme olasılığının, yaşıtlarından 3 buçuk kat fazla olduğunu tespit etti.

BBC'nin haberine göre, Glasgow Üniversitesinde topa kafayla vurmanın beyin hasarına yol açabileceği şüphesi üzerine yapılan bir araştırmada, eski profesyonel futbolcularda, bunama olarak da bilinen demanstan ölme riskinin aynı yaş grubundaki kişilere göre 3 buçuk kat fazla olduğu belirlendi.

Haberde, araştırmanın İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'un eski futbolcusu Jeff Astle'nin kafa travması nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları üzerine başladığı kaydedildi.

İngiltere Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbolcular Derneğinin yaptırdığı araştırma kapsamında, 1900 ve 1976 yılları arasında profesyonel futbolcu olan 7 bin 638 kişi ile futbol oynamayan 23 bin kişinin ölümleri karşılaştırmalı olarak incelendi.

Araştırma ekibinden Dr. Willie Stewart, futbol oynamayanlara kıyasla eski futbolcularda demanstan ölme olasılığının 3 buçuk kat arttığını, aynı zamanda bu kişilerde alzaymır görülme riskinin 5, motor nöron hastalığının yaklaşık 4, parkinsonun da 2 kat fazla olduğunu tespit ettiklerini söyledi.