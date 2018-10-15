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Eski Gambiya Devlet Başkanı Jammeh hakkında soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 22:28 | Son Güncelleme

Jammeh'in 22 yıllık iktidarında yaşanan işkence, tecavüz ve infaz iddiaları araştırılacak

Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in 22 yıllık iktidarı döneminde yaşanan işkence, tecavüz ve infaz iddialarını araştırmak üzere komisyon kurduğunu açıkladı.

Barrow, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 kişiden oluşan Hakikat, Uzlaşma ve Onarım Komisyonu'nun (TRRC), eski Devlet Başkanı Jammeh döneminde yapılan zulümleri araştıracağını belirtti.

Komisyonun işkence, tecavüz ve infaz iddialarını araştıracağını kaydeden Barrow, "Komisyon, ulusa ve kurbanlara yeniden doğuş ve iyileşme fırsatı sunuyor. Bu komisyon, kurbanların yaşadıkları gerçeği ortaya çıkarmak için bir fırsat sağlayacak." ifadesini kullandı.

Barrow, komisyonun soruşturma kapsamında bağımsız olacağını ifade ederek, "Bir daha hiç kimse bu güzel ülkede kimseye baskı yapamaz, zulüm yapamaz" diye konuştu.

Eski Gambiya Devlet Başkanı Jammeh, 22 yıllık iktidarında işkence, tecavüz ve infaz gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanıyor.

- Jammeh'in 22 yıllık iktidarı

Eski Cumhurbaşkanı Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbe ile Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Jammeh, 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti. Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, daha sonra iktidarı bırakması yönündeki çağrıları da reddetmişti.

Görevi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak'ta ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

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