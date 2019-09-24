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Eski Gaziantep Başsavcısı Peker'e FETÖ'den ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 10:59 | Son Güncelleme

FETÖ'den yargılanan ByLock kullanıcısı eski Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Peker'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davada yargılanan ByLock kullanıcısı eski Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Peker, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Peker ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Peker, örgüt üyesi olmadığını savundu.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Peker, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını öne sürerek beraat talebinden bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Karara göre sanık Peker'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Başsavcısı ByLock FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Mustafa Peker

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