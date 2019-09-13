HABER

Eski Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil vefat etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2019 17:33 | Son Güncelleme

Eski Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil vefat etti

Eski Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil hayatını kaybetti.

Koyuncugil için yarın saat 12.00'de TBMM'de tören düzenlenecek. Süleyman Koyuncugil'in naaşı, öğle vakti Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gaziantep'te 1946'da doğan Koyuncugil, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Mimarlık yapan Süleyman Koyuncugil, Demokratik Sol Parti Kurucu Üyesi olarak görev yaptı.

17'nci. Dönemde Gaziantep'ten milletvekili seçilen Koyuncugil, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı! AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı!
Saraçoğlu: Yerli tohumları korumak milli görevdirSaraçoğlu: Yerli tohumları korumak milli görevdir
Anahtar Kelimeler:
Eski Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Diğer Haberler
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan Ahmet Davutoğlu'na çağrı

AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ahmet Davutoğlu'nun istifası sonrası AK Partili isimden dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Son dakika! Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

MHP'de Söke ve İncirliova başkanları istifa etti

MHP Söke ve İncirliova başkanları istifa etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan terör saldırısına tepki

Kılıçdaroğlu'ndan terör saldırısına tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.