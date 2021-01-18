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  4. Eski gelin adayı Naz Mila kendini aştı! Bu defa karda seksi iç çamaşırıyla....

Eski gelin adayı Naz Mila kendini aştı! Bu defa karda seksi iç çamaşırıyla....

18.01.2021 09:37 | Son Güncelleme:
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Eski gelin adayı Naz Mila kendini aştı! Bu defa karda seksi iç çamaşırıyla....

Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla tanınan Naz Mila, sık sık sosyal medyadan yaptığı erotik paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

İlk olarak adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyuran Azerbeycanlı Naz Mila, bir dönem yaptırdığı dövme ile dünya gündeminde yer almış, ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail'de haber olmuştu.

Naz Mila'nın dövmesi şimdi de dünya basınında!Naz Mila'nın dövmesi şimdi de dünya basınında!

Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Naz Mila, yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar kağışını bahane eden ünlü gelin adayı bu defa Bursa'da karlar içinde kırmızı dantel iç çamaşırıyla poz verdi.

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Naz Mila'nın paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, kimi takipçisi de üşütmemesi için uyarıda bulundu.

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Bu kız evlenemez.

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