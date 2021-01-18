Eski gelin adayı Naz Mila kendini aştı! Bu defa karda seksi iç çamaşırıyla....

İlk olarak adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyuran Azerbeycanlı Naz Mila, bir dönem yaptırdığı dövme ile dünya gündeminde yer almış, ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail'de haber olmuştu.

Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Naz Mila, yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar kağışını bahane eden ünlü gelin adayı bu defa Bursa'da karlar içinde kırmızı dantel iç çamaşırıyla poz verdi.

Naz Mila'nın paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, kimi takipçisi de üşütmemesi için uyarıda bulundu.





