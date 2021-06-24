Eski gelin adayı Sevgi Akiska değişimiyle yine gündemde

Zuhal Topal’ın sunduğu evlilik programındaki damat adaylarından Birkan Key ile yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayı Sevgi Akiska, Tik-Tok fenomeni oldu.

Bir süredir Tik-Tok hesabı kapalı olan Akiska hesabını geri aldığını ama bir süre daha paylaşım yapamayacağını duyurdu. Akiska açıklama yapınca değişimi de yeniden gündeme geldi.

Akiska, değişimiyle ağızlara açık bıraktı. Son halini görenler tanıyamadı. TikTok'ta çektiği videolarla dikkat çeken Sevgi Akiska'nın son haline "Bu nasıl değişim" yorumları yapıldı.

Gelin adayı Sevgi ve yine o dönem gelin adayı olan Hanife Gürdal'ın yakan dostluğu ise gözlerden kaçmıyor.



