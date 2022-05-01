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Eski gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali! Yatak paylaşımı

01.05.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran gelin adayı Sevgi Akiska TikTok paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Estetik müdahalelerle değişen eski gelin adayı son olarak yataktan bir paylaşım yaptı. Bir dönem yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayının son hali gündem oldu.

Eski gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali! Yatak paylaşımı

Bir döneme damga vuran izdivaç programlarında evlenmek için yer alan gelin adayları artık sosyal medyada ünlüler. Zuhal Topal'ın evlilik adaylarından olan Sevgi Akiska da TikTok ve Instagram paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

Zuhal Topal'ın programında eş ararken damat adaylarından Birkan Key ile yatak görüntüleri ifşa olan Sevgi Akiska zaman zaman değişimiyle gündeme geliyor. Sevgi Akiska son haliyle dikkat çekti.

yatak

Sevgi Akiska yataktan bir pozunu paylaşınca değişimi de gözlerden kaçmadı.

Ekran Alıntısı

üzüne yaptırdığı estetik müdahalelerle değişen Akiska'nın son halini beğenenler olduğu gibi eski halini daha iyi bulanlar da vardı.


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