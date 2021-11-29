MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski gelinine 'yılan' demişti! Ümmü Gülsüm Balaban, İlayda Şeker ile düğün alışverişinde!

Eski gelinine 'yılan' demişti! Ümmü Gülsüm Balaban, İlayda Şeker ile düğün alışverişinde!

29.11.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlenecekleri konuşulan İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın ilişkisinde, yeni bir gelişme yaşandı. Ümmü Gülsüm Balaban'ın, İlayda Şeker ile düğün alışverişine çıktığı iddia edildi.

Survivor'dan döndükten sonra nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, adadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Evliliğe yeşil ışık yakan İlayda Şeker'in, İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban ile düğün alışverişine çıktığı iddia edildi. Sosyal medyayı sallayan fotoğrafın, Antalya'da düğün alışverişi yapılan bir pasajda çekildiği öne sürüldü.

İlayda Şeker ve Ümmü Gülsüm Balaban ile düğün alışverişinde!

İlayda Şeker, geçtiğimiz günlerde takipçisinden gelen ''Düğün ne zaman?'' sorusuna, ''Arkadaşlar, farkında mısınız bilmiyorum ama ben Antalya'da yaşıyorum. Sizce neden?'' yanıtını vermişti.

Eski gelinine 'yılan' demişti! İlayda Şeker ve Ümmü Gülsüm Balaban düğün alışverişinde!

Şeker'in, ''Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?'' sorusuna verdiği ''Antalya Elmalı'da'' yanıtı da, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İlayda Şeker İsmail Balaban'a 'Kocam' dedi! Sosyal medya çalkalandı!

Sevgilisi İsmail Balaban'ın isteği üzerine tüm cesur pozlarını silen Şeker'in, Ümmü Gülsüm Balaban ile çok iyi anlaştığı konuşuluyor.

İlayda Şeker İsmail Balaban'a 'Kocam' dedi! Sosyal medya çalkalandı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncu karısını aldatmış! Olay iddiaÜnlü oyuncu karısını aldatmış! Olay iddia
PARTNERGünay Musayeva, Tolga Karal için açtı ağzını yumdu gözünü!Günay Musayeva, Tolga Karal için açtı ağzını yumdu gözünü!
2 hafta önce boşanmışlardı! Yeni aşkını paylaştı!2 hafta önce boşanmışlardı! Yeni aşkını paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
survivor İsmail Balaban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'daki kazada ölen Genç İHH gönüllüsü Göktaş Zonguldak'ta defnedildi

Bursa'daki kazada ölen Genç İHH gönüllüsü Göktaş Zonguldak'ta defnedildi

Aksaray'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı

Aksaray'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı

Üsküdar'da Salacak Sahili'ndeki parkta erkek cesedi bulundu

Üsküdar'da Salacak Sahili'ndeki parkta erkek cesedi bulundu

İskenderunspor - Düzcespor: 3-1

İskenderunspor - Düzcespor: 3-1

Trabzonspor'a coşkulu karşılama

Trabzonspor'a coşkulu karşılama

Bitlis'te 19 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu

Bitlis'te 19 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Müge Anlı kötü haberi duyurdu! Rahmi Özkan...

Müge Anlı kötü haberi duyurdu! Rahmi Özkan...

Anne-babası gibi oyuncu oldu! Güzelliğiyle büyülüyor

Anne-babası gibi oyuncu oldu! Güzelliğiyle büyülüyor

Göğüs dekoltesi olay oldu!

Göğüs dekoltesi olay oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.