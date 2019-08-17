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Eski gelinini öldürdü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 00:20 | Son Güncelleme

İzmir'de, 2 çocuk annesi eski gelinini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kayınpeder ile kadının eski eşi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde eski gelinini pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen kayınpeder ile oğlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan Z.E. (21) ile E.K. (21) anlaşamadıkları gerekçesiyle boşandı.

Boşanmanın ardından E.K, babası Ö.K. ile eski eşinin evine giderek konuşmak istedi. Baba ve oğlu, Z.E.ve annesiyle evlerinin yanındaki arsaya giderek konuşmaya başladı.

Konuşma sırasında Z.E. ile tartışmaya başlayan baba ve oğlu Z.E'ye fiziksil şiddet uyguladı. Bu sırada Ö.K. eski gelinine pompalı tüfekle ateş açtı.

Ailesi tarafından Dikili Devlet Hastanesine götürülen Z.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Z.E'nin eski kayınpederi ve eski eşi polise teslim oldu.

Kayınpeder Ö.K'nin, eski gelinini, oğlunu aldattığı iddiasıyla pompalı tüfekle öldürdüğü yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Hayatını kaybeden Z.E'nin eski eşi E.K'den iki çocuğu olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Dikili izmir kayınbaba

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