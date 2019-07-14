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Eski gelinlerini hastanelik ettiler iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 08:53 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, eski kayınvalidesi ve eski görümcesi, bir kadını hastanelik etti.Olay Alanyurt Yeni Mahalle Şehit Ahmet Özdil Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Eski gelinlerini hastanelik ettiler iddiası

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, eski kayınvalidesi ve eski görümcesi, bir kadını hastanelik etti.
Olay Alanyurt Yeni Mahalle Şehit Ahmet Özdil Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; eşinden kısa bir süre önce ayrılan S.B., Yeni Mahalle Şehit Ahmet Özdil Sokak üzerinde eski kayınvalidesi T.D. (64) ve görümcesinin de yaşadığı bir apartmanda yaşamaya başladı. T.D. ve S.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya eski görümce de dahil olunca ortalık bir anda savaş alanına döndü.
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri tarafları sakinleştirirken, olayda eski gelin S.B.’nin üzerine atılan cam bardağın kırılması üzerine yüzünde ve vücudunda çeşitli yerlerinde kesikler meydana geldi. Eski kayınvalide ve görümce tarafından darp edilen S.B., polis otosuna alınarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne getirildi.
Olayın etkisiyle S.B., İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis önünde fenalaşarak baygınlık geçirdi. Acil servis bölümünde tedavi altına alınan S.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, eski kayınvalide ve görümce ise sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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