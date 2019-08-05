HABER

Eski Genel Sekreter Sav'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.08.2019 16:37 | Son Güncelleme

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP’nin yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere Afyonkarahisar’da düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'ndaki, "İl kongrelerine tek adayla gideceğiz" sözlerine tepki gösterdi.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP’nin yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere Afyonkarahisar’da düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'ndaki, "İl kongrelerine tek adayla gideceğiz" sözlerine tepki gösterdi.
Önder Sav, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afyonkarahisar'da düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı'ndaki sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun, "Bu dönem yeni bir uygulama başlatacağız, il kongrelerine tek isimle gideceğiz" sözlerine tepki gösteren Sav, açıklamasında "Bu söylemi duyunca, 'böyle saçma şey olmaz' diyerek isyan ettim. 'Bu sözleri, CHP Genel Başkanı söylememiştir' diye düşündüm. Eğer söylenmişse CHP'de yeni ve tehlikeli bir dönem başlayacak, içinden çıkılması olanaksız karmaşık bir süreç yaşanacak demektir" ifadeleri kullandı.
'CİDDİ ENDİŞE TAŞIMAKTAYIM'
Sav, CHP'de antidemokratik yönetim anlayışının 14'üncü Olağanüstü Kurultay’da yapılan tüzük değişikliği ile başladığını belirterek, şunları kaydetti:
"Tüzükte yapılan, 'Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter parti meclisi üyeleri arasından genel başkan tarafından seçilir' değişikliği ile AK Parti tüzüğünün maddeleri partimize taşınmıştır. Genel Başkana ve MYK'ya sert bir şekilde karşı çıktığımı partililerimiz hatırlayacaktır. Karşı koyuşumuz üzerine bu değişiklik bir yılı aşkın bir süre uygulanamıştır. Bence 2010 Kasım ayından sonra Milletvekili ve Yerel Yönetim Seçimlerinde CHP gelenek ve kültürüne yakışmayan adayların Genel Merkez tarafından belirlenmesi dahil sıkıntı ve sancısını çektiğimiz bir yönetim aşamasına gelinmiştir. Afyon'da toplantıda söylenenler, 'İl kongreleri ile ilgili anlayış ilçe kongrelerine ve hatta mahalle delege seçimlerine de yansıtılacak ve örgütü yok sayma anlayışı sürdürülecektir' diye ciddi endişe taşımaktayım. CHP tüzüğünün 2'nci maddesinde yazılı, 'Özgürlükçü, eşitlikçi hukukun üstünlüğünü' esas alan bir demokrasi anlayışı kenara itilince partimizde 'Tek Adam-Tek seçici' anlayışı egemen olacaktır. Biz cemaatler partisi değiliz. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin ve Kuvayı Milliye’nin devamı olarak kurulmuş bir partiyiz."
'CHP'LİLER BİAT KÜLTÜRÜ İLE EĞİTİLMEMİŞTİR'
'CHP'liler biat kültürü ile eğitilmemiştir' diyen Sav, açıklamasına şöyle devam etti:
"Kul değil, demokratik ve özgürlükçü hukuk kurallarının uygulanması gereken CHP'nin özgür bireyleridir. Hakları her kademede sonuna kadar savunulacak ve CHP'nin AKP'lileştiirilmesine sağa kaydırılmasına izin verilmeyecektir. 'Tek adam-tek seçicilik' hevesleri özleyenlerin kursaklarında kalacaktır. Hep beraber devrimci ve çağdaş yolumuzda yılmadan, dirençle, inançla, kararlılıkla dışımızdaki ve içimizdeki çarpık düşüncelilerle, hak-hukuk dışı anlayışlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu yolda at süreceğiz, dizgin kasmayacağız. Bu zor ama onurlu uğraşta sizlere başarılar diler, sevgiler saygılar sunarım."

PARTNERDikkat, bu hastalık karın ağrısıyla başlıyor! Eğer sizde de belirtileri varsa...Dikkat, bu hastalık karın ağrısıyla başlıyor! Eğer sizde de belirtileri varsa...
CHP'li Öztrak: Erken seçim peşinde değilizCHP'li Öztrak: Erken seçim peşinde değiliz
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu'daMilli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu'da

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Diğer Haberler
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak gözaltına alındı

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi açılış! İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan geçti

Tarihi açılış! İlk olarak Erdoğan geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: Fırat'ın doğusuna gireceğiz

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.