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Eski Genelkurmay adli müşavirleri Köse ve Kaldırımcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 12:41 | Son Güncelleme

Eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa müebbet, 13 sanığa da "FETÖ üyeliği"nden 7 yıl 6 aydan 10 yıl 15 aya kadar süreli hapis cezası verildi - Davanın firari sanıkları Kurtuluş Kaya ve İlhan İpek'in dosyaları tefrik edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargı yapılanmasını oluşturan ve 15 Temmuz darbecilerinin sözde sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilen 21 sanıktan 4'ü ağırlaştırılmış müebbet, 2'si müebbet, 13'ü de "FETÖ üyeliği"nden süreli hapis cezalarına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Şuayip Arslan, mahkeme heyetinin kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı ile eski Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcısı yarbay Ali Müjdat Eski ve eski Genelkurmay Adli Müşavirliği Ceza İşleri Müdürü albay Mehmet Oğuz Akkuş'u "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Sanıklardan eski Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı albay Mehmet Ali Almış ve eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşaviri albay Mehmet Emin Yapar ise aynı suçtan müebbet hapisle cezalandırıldı.

Heyet, sanıklardan Erhan Ermişoğlu, Seyfi Bulduk ve İsmail Karataş'a "FETÖ üyeliği"nden 10 yıl hapis cezası verdi ve hükmen tutuklanmalarını kararlaştırdı.

Aynı suçtan sanık Bedrettin Özgür'e 10 yıl 15 ay, Şaban Ümit Gül'e 10 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, bu sanıkların da tutuklanmasına hükmetti.

"FETÖ üyeliği" suçundan Uğur Aydın, Yasin Akdeniz ve Nazmi Şengül'ü 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, Necmettin Aksoy, Erhan Alp ve Mustafa Eruyar'ı ise 8 yıl 1 ay 15'er gün hapisle cezalandırdı.

Aynı suçtan sanık Harun Birol Mert 7 yıl 9 ay 22 gün, Kani Yolcu ise 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

"FETÖ üyeliği" suçundan cezalandırılan 13 sanığın üzerilerine atılı "Anayasa'yı ihlal" suçundan ise beraatine hükmedildi.

Davanın firari sanıkları Kurtuluş Kaya ve İlhan İpek'in dosyaları tefrik edildi.

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Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi askeri yargı FETÖ

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