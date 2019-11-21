Son dakika Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti (Yaşar Büyükanıt kimdir?)

Eski Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 emekli Orgeneral Ya\u015far B\u00fcy\u00fckan\u0131t'\u0131n e\u015fi Filiz B\u00fcy\u00fckan\u0131t da 18 Kas\u0131m'da hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015f; Ya\u015far B\u00fcy\u00fckan\u0131t rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle e\u015finin cenazesine kat\u0131lamam\u0131\u015ft\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\nPARTNERSalda G\u00f6l\u00fc uyar\u0131s\u0131: Ad\u0131m dahi atmay\u0131nMeteoroloji uyard\u0131! Beklenen ya\u011fmur geliyorA\u015f\u0131r\u0131 so\u011fuktan dereler dondu
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