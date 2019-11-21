HABER

Son dakika Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti (Yaşar Büyükanıt kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 08:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti.

Son dakika Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti (Yaşar Büyükanıt kimdir?)

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 18 Kasım'da hayatını kaybetmiş; Yaşar Büyükanıt rahatsızlığı nedeniyle eşinin cenazesine katılamamıştı.

Ayrıntılar geliyor...


PARTNERSalda Gölü uyarısı: Adım dahi atmayınSalda Gölü uyarısı: Adım dahi atmayın
Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyorMeteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor
Aşırı soğuktan dereler donduAşırı soğuktan dereler dondu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt Yaşar Büyükanıt kimdir

En Çok Okunan Haberler

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Bütçe Komisyonu'nda çok sert tartışma!

Bütçe Komisyonu'nda çok sert tartışma!

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Araçta öldürdükleri arkadaşlarının cesediyle şehir turu attılar!

Araçta öldürdükleri arkadaşlarının cesediyle şehir turu attılar!

ABD'den Türkiye açıklaması: Kararlıyız

ABD'den Türkiye açıklaması: Kararlıyız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yağışlar ne zaman başlayacak? Meteoroloji tarih vererek yağmur için uyardı (21 Kasım-22 Kasım hava durumu tahminleri)

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Canlı yayında güldüren diyalog... Saymaz'dan Didem Arslan'a: İnşallah ağzın bal yesin

Saymaz'dan Didem Arslan'a: İnşallah ağzın bal yesin

Ankara Çubuk’ta otomobil devrildi: 1 ölü

Ankara Çubuk’ta otomobil devrildi: 1 ölü

ABD Senatosu'ndan "Hong Kong'a destek" tasarısı

ABD Senatosu'ndan "Hong Kong'a destek" tasarısı

Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

Şarık Tara kimdir? Hayatını kaybetmesine rağmen vergi rekortmeni oldu!

Şarık Tara kimdir? Hayatını kaybetmesine rağmen vergi rekortmeni oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.