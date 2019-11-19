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Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 15:35 | Son Güncelleme

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın eşi Bilge Filiz Büyükanıt, Selimiye Cami’inde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı, ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın eşi Bilge Filiz Büyükanıt, Selimiye Cami’inde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı, ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi. Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Büyükanıt’ın mezarına toprak attı. Filiz Büyükanıt’ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz da annesinin mezarına su dökerken gözyaşlarını tutamadı.
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın eşi Bilge Filiz Büyükanıt, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Filiz Büyükanıt için Selimiye Cami’inde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, cenaze Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, Büyükanıt’ın mezarına kürekle toprak attı. Ardından Büyükanıt’ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz annesinin mezarına su döktüğü sırada gözyaşlarını tutamadı.

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