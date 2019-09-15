Eski generalin emir astsubayı da ankesörden çıktı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 50 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Metin İyidil'in emir astsubaylığını yapan M.Y. gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 50 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 168'e yükseldi. Diğer, 55 firari şüpheliyi arama çalışması ise sürüyor.

Bu arada gözaltına alınan şüphelilerin ifade alma işlemi de devam ediyor.

Öte yandan, gözaltına alınanlar arasında FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Metin İyidil'in 2014-2015 yılları arasında emir astsubaylığını yapan şüpheli M.Y'nin de olduğu kaydedildi.