Eski GTO Başkanına FETÖ cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Eyüp Bartık 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya 30 Ocak 2014'te GTO tarafından 500 bin lira yatırılması talimatını verdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Eyüp Bartık ve eski genel sekreter Halil Göçer ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıkların talep ettiği tanığın adresinin kapalı olması nedeniyle, celse arasında verilen zorla getirilme kararına cevap verilmediğini ifade ederek, davanın geldiği aşamada tanığın dosyaya katkısının bulunmayacağını, bu nedenle dinlenmesinden vazgeçildiğini söyledi.

Duruşma savcısı ise önceki celse verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Bartık da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Bu örgütün en itibarlı olduğu dönemde bile hiçbir irtibatım olmadı. Bir komplo vardır. Para yatırma işinin içinde yer almadım. Suçsuzluğumun ispat edildiğini düşünüyorum." dedi.