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Eski GTO Başkanına FETÖ cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:15 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ elebaşı Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya, oda adına 500 bin lira yatırılmasını sağladığı iddiasıyla yargılanan eski GTO Başkanı Eyüp Bartık'a 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Eyüp Bartık 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya 30 Ocak 2014'te GTO tarafından 500 bin lira yatırılması talimatını verdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Eyüp Bartık ve eski genel sekreter Halil Göçer ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıkların talep ettiği tanığın adresinin kapalı olması nedeniyle, celse arasında verilen zorla getirilme kararına cevap verilmediğini ifade ederek, davanın geldiği aşamada tanığın dosyaya katkısının bulunmayacağını, bu nedenle dinlenmesinden vazgeçildiğini söyledi.

Duruşma savcısı ise önceki celse verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Bartık da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Bu örgütün en itibarlı olduğu dönemde bile hiçbir irtibatım olmadı. Bir komplo vardır. Para yatırma işinin içinde yer almadım. Suçsuzluğumun ispat edildiğini düşünüyorum." dedi.

Sanık Göçer, kendisinin GTO'da yönetim kurulunda bulunmadığını, maaşlı çalışan olduğunu belirterek, şunları kaydetti.

"Odanın parasının harcanması ya da değerlendirilmesi hususu tamamen yönetim kurulundadır. Yönetim kurulu da bu yetkiyi B.K'ye devretmiştir. Benim görevim, alınan kararları yerine getirip uygulamaktır. Para yatırma konusunda da yönetim kurulu karar aldıktan, B.K. de onayladıktan sonra kararı yerine getirmek için bankaya yazılan yazıda imzam vardır. Bu benim görevim olduğu içindir. Suçsuzum."

Mahkeme heyeti, sanık Eyüp Bartık'a "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verdi.

Heyet, sanık Göçer'in ise kastının bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

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