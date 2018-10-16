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Eski GTO yöneticileri hakkındaki FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 11:34 | Son Güncelleme

Gaziantep'te "FETÖ elebaşı Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya, oda adına 500 bin lira yatırılması" talimatı verdiği iddiasıyla eski GTO Başkanı Bartık ile eski Genel Sekreter Göçer'in yargılanmasına devam edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Eyüp Bartık ile eski Genel Sekreter İbrahim Halil Göçer'in yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine, Bank Asya'ya 30 Ocak 2014'te, GTO tarafından 500 bin lira yatırılması talimatını verdiği iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar Bartık ve Göçer katıldı.

Sanık Bartık savunmasında, uluslararası lojistik işi yaptığı için yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Sanık Göçer ise önceki savunmalarını tekrar ederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Bartık'ın talebinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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