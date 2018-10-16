Eski GTO yöneticileri hakkındaki FETÖ davası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Eyüp Bartık ile eski Genel Sekreter İbrahim Halil Göçer'in yargılanmasına devam edildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine, Bank Asya'ya 30 Ocak 2014'te, GTO tarafından 500 bin lira yatırılması talimatını verdiği iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar Bartık ve Göçer katıldı.
Sanık Bartık savunmasında, uluslararası lojistik işi yaptığı için yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.
Sanık Göçer ise önceki savunmalarını tekrar ederek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Bartık'ın talebinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Son dakika! Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!
Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı
Türkiye'nin yüreğini yakan olayda flaş gelişme
Yargıtay'dan milyonlarca veliyi ilgilendiren flaş karar! Sınıfa izinsiz girdi, ceza yedi...
Kriz aşılacak mı? Yeni bir şans olabilir
Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2018 KYK burs ve kredi ücretleri
PlayStation 4 kullananlar dikkat: Bu mesajı sakın açmayın! Anında çökertiyor
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor
Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)
Okuyucu Yorumları 0 yorum