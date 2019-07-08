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Eski Güney Kore Dışişleri Bakanının oğlu, anne babası gibi Kuzey'e iltica etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 11:42 | Son Güncelleme

73 yaşındaki Güney Kore vatandaşı Choe In-guk, geri kalan ömrünü Kuzey Kore'de geçirmek istediğini söyledi

SEUL (AA) - Eski Güney Kore Dışişleri Bakanı Choe Dok-shin'in oğlu 73 yaşındaki Choe In-guk'un, geri kalan ömrünü geçirmek üzere ailesi gibi Kuzey Kore'ye iltica ettiği bildirildi.

Kuzey Kore devlet ajansı Uriminzokkiri'de yer alan haberde, Choe'nin babasının, 1986 yılında eşiyle Kuzey Kore'ye iltica ettiği belirtildi.

Ailesi devletin üst kademesinde görev yaptıktan sonra Kuzey Kore'ye iltica eden Choe In-guk, yaptığı açıklamada, geri kalan ömrünü Kuzey Kore'de geçirme kararı aldığını kaydetti.

Kuzey'de yaşamasının ailesinin son isteği olduğunu vurgulayan Choe, iki ülkenin tekrar birleşmesi için çaba göstereceğini söyledi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Lee Sang-min ise 2001 yılından bu yana ailesini görmesi için 12 kez Kuzey Kore'ye gitmesine izin verilen Choe'nin, bu ülkeye nasıl iltica ettiğinin araştırıldığını belirtti.

Güney Kore'de 1960'larda dışişleri bakanlığı görevinde bulunan Choe Dok-shin, 1970'lerde Güney Kore'de askeri lider Park Chung-hee yönetimine sert bir şekilde karşı çıkarak ABD'ye göç etmişti.

Daha sonra 1986 yılında Kuzey Kore'ye iltica eden Choe ve eşi, burada siyasi seçkin sınıfına dahil olmuştu.

- Bu yılın ilk yarısında 546 Kuzey Koreli Güney'e iltica etti

Her ne kadar iki ülke arasında iltica sayıları yüksek olsa da iltica eden kişilerin çoğu, Kuzey Kore'den Güney Kore'ye geçiyor.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, 2019 yılının ilk altı ayında 546 Kuzey Korelinin ülkeye iltica ettiği belirtilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2011'in sonunda göreve başlamasından bu yana, her yıl ortalama bin ila bin 500 Kuzey Korelinin ülkeye iltica ettiği ifade edilen açıklamada ayrıca Kuzey Koreli sığınmacılara yönelik devlet yardımlarının artırılmasının planlandığı kaydedilmişti.

Güney Kore'de halihazırda 32 binden fazla Kuzey Koreli sığınmacının yaşadığı belirtiliyor.

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Güney Kore iltica Kuzey Kore

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