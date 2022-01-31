Eski Güzellik Kraliçesi İntihar Etti

Eski ABD güzellik kraliçesi Cheslie Kryst, New York'un Manhattan semtinde bir binadan atlayarak yaşamına son verdi. Extra adlı eğlence programında muhabir olarak çalışan Kryst, 30 yaşındaydı. New York polisi, Kryst’ın cesedinin Pazar sabahı saat 07.00 sularında Manhattan’daki Orion binasının önünde bulunduğunu bildirdi.

Kryst'in ölümünü doğrulayan ailesi, "Sevgili Cheslie'mizin hayatını kaybettiği bilgisini büyük üzüntüyle paylaşıyoruz. Onun muhteşem ışığı, güzelliği ve gücü dünyanın her yerinde insanlara ilham veriyordu. Cheslie hem sosyal adalet için avukat olarak verdiği mücadelede hem de Miss USA ve Extra’nın sunucusu olarak sevgiyi kucakladı ve başkalarına hizmet etti. Ancak her şeyden önemlisi evlat, kız kardeş, arkadaş ve meslektaş olarak etkisinin yaşayacağını biliyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Kuzey Carolina eyaletindeki Wake Forest Üniversitesi'nden MBA ve hukuk dereceleri bulunan Cheslie Kryst, 2019’da ABD Güzellik Yarışması'na (Miss USA) katılmadan önce avukatlık yapıyordu. Kryst, haksız hapis cezasına çarptırılan tutuklulara ücretsiz hukuki hizmet veriyordu.

Kryst, ABD güzellik kraliçesi seçildiği yıl dünya çapında düzenlenen beş büyük güzellik yarışmasında taç giyen beş siyah kadından biriydi.

Kryst'in ABD güzellik yarışmasına doğallığı tercih ederek kıvırcık saçlarıyla katılması dikkat çekmişti.

İnternet sitesi Refinery.com'a verdiği söyleşide Kryst, yarışmaya saçlarının doğal şekliyle katılması konusunda, "Biraz endişeliydim, ama en gerçek ve doğal halimle bunu yapmak istediğimi düşündüm. Saçım da gerçekten bunu temsil ediyor" demişti.

Kryst, güzellik kraliçesi seçildikten sonra eğlence programı Extra'da muhabir olarak çalışmaya başlamıştı.

Programın yapımcıları, yayınladıkları açıklamada, "Derinden üzüntülüyüz. Cheslie sadece programımızın hayati bir parçası değildi, aynı zamanda Extra ailesinin sevilen bir üyesiydi ve tüm çalışanların hayatlarını olumlu yönde etkilemişti" ifadelerine yer verdi.

