HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski Güzellik Kraliçesi İntihar Etti

Eski Güzellik Kraliçesi İntihar Etti

31.01.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York polisi 30 yaşındaki ABD güzellik kraliçesi Cheslie Kryst’ın Manhattan’daki bir binadan atlayarak yaşamına son verdiğini açıkladı

Eski Güzellik Kraliçesi İntihar Etti

Eski ABD güzellik kraliçesi Cheslie Kryst, New York'un Manhattan semtinde bir binadan atlayarak yaşamına son verdi. Extra adlı eğlence programında muhabir olarak çalışan Kryst, 30 yaşındaydı. New York polisi, Kryst’ın cesedinin Pazar sabahı saat 07.00 sularında Manhattan’daki Orion binasının önünde bulunduğunu bildirdi.

Kryst'in ölümünü doğrulayan ailesi, "Sevgili Cheslie'mizin hayatını kaybettiği bilgisini büyük üzüntüyle paylaşıyoruz. Onun muhteşem ışığı, güzelliği ve gücü dünyanın her yerinde insanlara ilham veriyordu. Cheslie hem sosyal adalet için avukat olarak verdiği mücadelede hem de Miss USA ve Extra’nın sunucusu olarak sevgiyi kucakladı ve başkalarına hizmet etti. Ancak her şeyden önemlisi evlat, kız kardeş, arkadaş ve meslektaş olarak etkisinin yaşayacağını biliyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Kuzey Carolina eyaletindeki Wake Forest Üniversitesi'nden MBA ve hukuk dereceleri bulunan Cheslie Kryst, 2019’da ABD Güzellik Yarışması'na (Miss USA) katılmadan önce avukatlık yapıyordu. Kryst, haksız hapis cezasına çarptırılan tutuklulara ücretsiz hukuki hizmet veriyordu.

Kryst, ABD güzellik kraliçesi seçildiği yıl dünya çapında düzenlenen beş büyük güzellik yarışmasında taç giyen beş siyah kadından biriydi.

Kryst'in ABD güzellik yarışmasına doğallığı tercih ederek kıvırcık saçlarıyla katılması dikkat çekmişti.

İnternet sitesi Refinery.com'a verdiği söyleşide Kryst, yarışmaya saçlarının doğal şekliyle katılması konusunda, "Biraz endişeliydim, ama en gerçek ve doğal halimle bunu yapmak istediğimi düşündüm. Saçım da gerçekten bunu temsil ediyor" demişti.
Kryst, güzellik kraliçesi seçildikten sonra eğlence programı Extra'da muhabir olarak çalışmaya başlamıştı.

Programın yapımcıları, yayınladıkları açıklamada, "Derinden üzüntülüyüz. Cheslie sadece programımızın hayati bir parçası değildi, aynı zamanda Extra ailesinin sevilen bir üyesiydi ve tüm çalışanların hayatlarını olumlu yönde etkilemişti" ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokat’ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı varTokat’ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
Emniyet, İstiklal Caddesi'yle ilgili iddiaları yalanladıEmniyet, İstiklal Caddesi'yle ilgili iddiaları yalanladı
Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Duruşmada ortalık karıştıTürkiye bu vahşeti konuşmuştu! Duruşmada ortalık karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da büyük gerginlik! Sokak savaş alanına döndü

Diyarbakır'da büyük gerginlik! Sokak savaş alanına döndü

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarına yapılan yeni düzenlemeyi duyurdu

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarına yapılan yeni düzenlemeyi duyurdu

Akaryakıta zam beklentisi!

Akaryakıta zam beklentisi!

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Altın kâhini İslam Memiş'ten yeni değerlendirme...

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Altın kâhini İslam Memiş'ten yeni değerlendirme...

Kılıçdaroğlu'nun video çektiği otel odasının fiyatı gündem oldu!

Kılıçdaroğlu'nun video çektiği otel odasının fiyatı gündem oldu!

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Duruşmada ortalık karıştı

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Duruşmada ortalık karıştı

İlginizi Çekebilir

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

Bizim Köyün Kızları yarışmacısı intihar etti! Korkunç iddia

Bizim Köyün Kızları yarışmacısı intihar etti! Korkunç iddia

Büyük kriz! Eski yarışmacıdan olay yorum

Büyük kriz! Eski yarışmacıdan olay yorum

"Erkan Petekkaya akıl hastası"

"Erkan Petekkaya akıl hastası"

Kızını yalanladı! "Ben evimin salonunda..."

Kızını yalanladı! "Ben evimin salonunda..."

"O kadar ilaç içiyor ki doktoru yasakladı"

"O kadar ilaç içiyor ki doktoru yasakladı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.