Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü Tunçalp Özgen için cenaze töreni

Eski Hacettepe Üniversitesi (HÜ) rektörlerinden Prof. Dr. Tunçalp Özgen'i son yolculuğuna uğurlamak için tören düzenlendi.

Tunçalp Özgen için HÜ Kültür Merkezi'nde, ailesi ve yakınları ile Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, öğretim üyeleri, kurucusu olduğu derneklerin temsilcileri, meslektaşları, arkadaşları ve öğrencilerinin katılımıyla tören gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Haluk Özen, törende yaptığı konuşmada, meslektaşı Özgen'in yetenekleri tartışılmayacak bir beyin cerrahı, çok iyi bir eğitici, çok başarılı ve vizyon sahibi bir rektör olduğunu aktardı. Özen, "Hacettepe'yi çok seven ve onun gelişmesi için kendini tüketen, yorulmak bilmeyen bir insan ve çok sevecen, çok iyi bir eş, mükemmel bir baba ve dededir." dedi.

Özgen'in çok önemli projeleri ve yenilikleri hayata geçiren bir kişi olduğunu ifade eden Özen, şunları söyledi:

"Hacettepe Üniversitesine rektörlüğü döneminde kazandırılan yeni bölüm, fakülte ve meslek yüksek okullarından mezun olan öğrenciler, günümüzde onun çok sevdiği ve kendini adadığı Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesi için çalışıyorlar. İnsan ve araştırma odaklı, vizyon sahibi bir rektör olmuş, kendini çok sevdiren ama popülist olmayan bir rektör profili çizmiştir.