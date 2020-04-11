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Eski hakem İlyas Ayan, hayatını kaybetti

FUTBOL HABERLERİ  | 11.04.2020 17:20 | Son Güncelleme

Eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Eski hakem İlyas Ayan, hayatını kaybetti

Eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti.

ilyas ayan

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Merkez Hakem Kurulu üyeliği de yapan İlyas Ayan, TFF Adana Bölge Müdürlüğü görevinde de bulundu. İlyas Ayan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Merhum İlyas Ayan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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İlyas Ayan vefat etti

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