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Eski hakim FETÖ ablası çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 11:45 | Son Güncelleme

Başkentte FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakim Aslı D, itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlattı - İtirafçı hakim Aslı D: - "2012-2013 eğitim yılının ikinci döneminde Gemlik'teki devlet yurdunda 'belletmen' olarak örgüt içerisinde görevlendirildim. Bu nedenle yaklaşık 2-3 ay devlet yurdunda kaldım. Devlet yurdunda parayla kaldım, parayı bana örgüt içerisindeki H.K. verdi. Yurttaki görevim, burada kalan öğrencilere dini bilgiler vermekti. Fakat sonradan anladığım kadarıyla asıl amaçları örgüte eleman kazandırmakmış" - "Gül isimli şahıs bir gün bana 'Sınavı kazanırsan, imza yetkin olacak' dedi. Bunun üzerine bu şahısların gerçekte yardım amaçla bu eylemde bulunmadıklarını, sınavı kazanıp göreve başladığımda benden yasa dışı taleplerde bulunabileceklerini anladım"

CEMİL MURAT BUDAK/İSMET KARAKAŞ - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakim, savcılıktaki sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtip itirafçı oldu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski hakim Aslı D, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Aslı D, üniversite döneminde maddi imkansızlıktan dolayı örgütle tanıştığını ve evlerinde kalmaya başladığını belirtti.

Aynı evlerde kaldığı kişiler ve kendisinden sorumlu örgüt üyeleri hakkında bilgi veren Aslı D, "Evde akşamları Feride adlı şahıs, sohbet adı altında toplantılar yapardı. Bu toplantılarda dini konular konuşulup, Fetullah Gülen'in videoları izlettirildi. Gülen'e ait kitaplar okunurdu." ifadelerini kullandı.

- "Ev ablalığı yaptım"

FETÖ'nün öğrenci evlerinde kaldığı süre boyunca katıldığı örgütsel toplantılar hakkında da bilgiler paylaşan Aslı D, şunları anlattı:

"Gemlik'te 2012-2013 yıllarında açık adresini hatırlamadığım başka bir örgüt evinde kaldım. Bu evde kaldığım bir yıl boyunca ev ablalığı yaptım. Bu evde görevim evde kalanlara sohbet vermek, burs alan varsa burs alanlara bu paraları dağıtmaktı. Bu burs paralarını büyük bölge talebe mesulü H.K'den alıyordum. Ayrıca ilk dönem boyunca haftanın bir günü Gemlik'te bulunan örgüte ait evlerin ablalarının katıldığı toplantılara gidiyordum. Bu toplantılarda önümüzdeki haftada neler yapılacağına dair bilgiler veriliyordu.

İkinci dönem bu toplantıları hukuk fakültesinden arkadaşım olan Tevhide isimli bölge talebe mesulü organize etti. 2012-2013 eğitim yılının ikinci döneminde Gemlik'teki devlet yurdunda 'belletmen' olarak örgüt içerisinde görevlendirildim. Bu nedenle yaklaşık 2-3 ay devlet yurdunda kaldım. Devlet yurdunda parayla kaldım, yurdun parasını bana örgüt içerisindeki H.K. verdi. Yurttaki görevim burada kalan öğrencilere dini bilgiler vermekti. Fakat sonradan anladığım kadarıyla asıl amaçları örgüte eleman kazandırmakmış."

Okuldaki son senesinde "Efsun" kod adlı örgüt üyesinin kendisiyle görüşmeye başladığını, yüksek lisans yapması yönünde telkinlerde bulunduğunu kaydeden Aslı D, bu kişinin, kimlik bilgilerinin gizli tutulması konusunda hassasiyet gösterdiğini belirtti.

- Örgüt evinde sınava hazırlanmış

Mezun olduktan sonra ailesinin yaşadığı Ankara'ya döndüğünü ifade eden Aslı D, Efsun'un kendisini, kamuoyunda hakim savcı çalışma evi olarak bilinen yerlere giderek, hakimlik savcılık sınavına burada çalışması yönünde ikna ettiğini bildirdi.

Ankara Balgat ve Macunköy'de bulunan FETÖ evlerinde 2014'ün yaz aylarından 2015 Haziran'a kadar kaldığını anlatan Aslı D, buralarda kalan diğer hakim savcı adaylarını kimlik bilgilerini birbirlerine açıklamalarının yasak olduğunu vurguladı. Aslı D, "Bana Kur'an-ı Kerim'e el bastırarak, bu evlerde gerçekleşen olayların hiç kimseye söylenmeyeceği yönünde yemin ettirdiler." şeklinde bilgi verdi.

İtirafçı Aslı D, söz konusu evde deneme sınavları yapıldığını ancak kendisine hiçbir şekilde soruların verilmediğini, 2 sefer girmesine rağmen kazanamadığını, Aralık 2015'teki sınavı ise kendi hakkıyla kazandığını iddia etti.

FETÖ mensuplarının sınavı kazandıktan sonra örgütün amaçları doğrultusunda hareket etmesi yönünde telkinlerde bulunduğuna dikkati çeken Aslı D, "Gül isimli şahıs, bir gün bana 'Sınavı kazanırsan, imza yetkin olacak.' dedi. Bunun üzerine bu şahısların gerçekte yardım amaçla bu eylemde bulunmadıklarını, sınavı kazanıp göreve başladığımda benden yasa dışı taleplerde bulunabileceklerini anladım. Bunun üzerine evden ayrılıp, örgüt ile tüm ilişkimi kestim." diye konuştu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Aslı D. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan fezleke hazırladı. FETÖ'nün yargı yapılanmasının anlatıldığı fezlekede, örgüte dair bildiklerini anlatan şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılması talep edildi.

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