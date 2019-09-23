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Eski hakime FETÖ'den hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 18:06 | Son Güncelleme

FETÖ'den yargılanan eski hakim Dilek Erdoğan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski hakim Dilek Erdoğan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Erdoğan ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Erdoğan, örgüt üyesi olmadığını söyledi.

Aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren Erdoğan, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak beraat talebinden bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Karara göre sanık Erdoğan'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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