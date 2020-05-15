Eski Halfeli Belde Belediye Başkanı Safa'nın valilikte tehdit edildiği iddiasına yalanlama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda Safa'nın valiliğe çağrılarak tehdit edildiği, hakkında hiçbir iddia yokken tutuklandığı iddiaları üzerine basın açıklaması yapılması zarureti doğduğu aktarıldı.

Bu iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddialar tamamen asılsız ve mesnetsizdir. Halfeli Belediye Başkanı, hakkındaki adli soruşturma ve kovuşturma kapsamında İçişleri Bakanlığınca açığa alınmış, açığa alma evrakı valiliğimize gönderilmiştir. Halfeli Belediye Başkanı bu kapsamda valiliğe davet edilmiş söz konusu karar ilgili müdürlüğümüzce kendisine tebliğ edilmiştir. İddia edildiği gibi bir görüşme olmamıştır. Görevden uzaklaştırma kararı sonrasında hakkında devam eden soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır."

Açıklamada, Karakoyunlu ilçesine ilişkin de bazı iddialar üzerine de adli makamlarca inceleme başlatıldığı ve konunun valiliğin takibinde olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: