HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski Halfeli Belde Belediye Başkanı Safa'nın valilikte tehdit edildiği iddiasına yalanlama

Eski Halfeli Belde Belediye Başkanı Safa'nın valilikte tehdit edildiği iddiasına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 09:01 | Son Güncelleme

Iğdır Valiliği'nden, bir süre önce görevden uzaklaştırılıp "silahlı terör örgütüne üye olduğu" gerekçesiyle tutuklanan eski Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa'nın valiliğe çağrılarak tehdit edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Eski Halfeli Belde Belediye Başkanı Safa'nın valilikte tehdit edildiği iddiasına yalanlama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda Safa'nın valiliğe çağrılarak tehdit edildiği, hakkında hiçbir iddia yokken tutuklandığı iddiaları üzerine basın açıklaması yapılması zarureti doğduğu aktarıldı.

Bu iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddialar tamamen asılsız ve mesnetsizdir. Halfeli Belediye Başkanı, hakkındaki adli soruşturma ve kovuşturma kapsamında İçişleri Bakanlığınca açığa alınmış, açığa alma evrakı valiliğimize gönderilmiştir. Halfeli Belediye Başkanı bu kapsamda valiliğe davet edilmiş söz konusu karar ilgili müdürlüğümüzce kendisine tebliğ edilmiştir. İddia edildiği gibi bir görüşme olmamıştır. Görevden uzaklaştırma kararı sonrasında hakkında devam eden soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır."

Açıklamada, Karakoyunlu ilçesine ilişkin de bazı iddialar üzerine de adli makamlarca inceleme başlatıldığı ve konunun valiliğin takibinde olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Aynı sosyal medya paylaşımında geçen diğer asılsız iddialar ile ilgili olarak yasal haklarımız kullanılacaktır. Daha önce de buna benzer maksatlı ve asılsız iddialarla dolu paylaşımlar yapan bu zihniyetin amacı kamuoyunca bilinmektedir. Kıymetli vatandaşlarımızın bu maksatlı paylaşımlara itibar etmeyeceğinden hiç şüphe yoktur."

HASAN SAFA "SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK"TAN TUTUKLANMIŞTI

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma kararının ardından görevinden uzaklaştırılan eski Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa, Mart 2020'de gözaltına alınmıştı.

Safa, jandarmadaki sorgusunun ardından "güvenlik güçlerinin PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarını önlemek amacıyla gerçekleştirilen canlı kalkan eylemlerine katılma", "sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü sahiplenici ve destekleyici paylaşımlar yapma", "örgüt yandaşları tarafından verilen programlara katılma" ve "terör örgütünü övücü nitelikte basın açıklaması yapma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.

Safa, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Hakkında "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan çeşitli soruşturma ve davalar bulunduğu için görevden alınan Safa'nın yerine, Iğdır Valiliğince Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Halfeli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı 14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı
HDP'li belediye başkanları gözaltına alındıHDP'li belediye başkanları gözaltına alındı
Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarışmacıları karantinada!

Survivor yarışmacıları karantinada!

Orada ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Orada ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Bülent Arınç'ın açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu

Bülent Arınç'ın açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Orhan Acar kimdir?

Orhan Acar kimdir?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Kampanyaya yüzüğünü gönderen vatandaşa Erdoğan'dan sürpriz

Kampanyaya yüzüğünü gönderen vatandaşa Erdoğan'dan sürpriz

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Diğer Haberler
Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan 'koronavirüse karşı D vitamini' açıklaması

Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan 'koronavirüse karşı D vitamini' açıklaması

Esenyurt'ta minibüsler yine tıka basa dolu! Yolcular şikayetçi

Bu fotoğraf bugün istanbul'da çekildi

Sağlık Bakanlığı yayımladı! İşte normalleşme sürecinde uygulanacak 13 rehber

İşte normalleşme sürecinde uygulanacak 13 rehber

Nurhak'ta, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı

Bu ilçede hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı

İstanbul'da yangın paniği!

İstanbul'da yangın paniği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.