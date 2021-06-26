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  4. Eski halinden eser yok! İstediği görüntüye ulaşana kadar estetik yaptıracak

Eski halinden eser yok! İstediği görüntüye ulaşana kadar estetik yaptıracak

26.06.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 yaşındaki estetik bağımlısı genç kadın, oyuncak bebeğe benzemek adına bambaşka biri oldu. Şu an eski görüntüsüne hiç benzemeyen Avusturyalı kadın, istediği görünüme ulaşana kadar estetik yaptıracağını söylüyor.

Eski halinden eser yok! İstediği görüntüye ulaşana kadar estetik yaptıracak

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan 20 yaşındaki Jessica Bunnington, oyuncak bebeklere benzeme hayaliyle birçok kez ameliyat masasına yattı.

Estetik bağımlısı olduğunu itiraf eden Jessica, yağ transferi, implantlar içeren bir dizi operasyondan geçti. Brezilya poposu estetiği de yaptıran genç kadın operasyonlarına 365 bin TL harcadı.

GÖĞÜSLERİNDEN ÜÇÜNCÜ KEZ AMELİYAT OLACAK

Göğüslerine istediği ölçüye gelene kadar estetik yaptıracağını söyleyen estetik bağımlısı kadın, şimdiye dek göğüslerinden iki kez ameliyat oldu. Şimdilerde üçüncü kez ameliyat masasına yatmak için gün sayıyor.

Jessica, dudaklarına da düzenli aralıklarla dolgu yaptırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Viyana Avusturya
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