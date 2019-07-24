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Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın Türkiye'ye dönüşü

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2019 15:20 | Son Güncelleme

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç: -"Hakan Atilla'nin Türkiye'ye gelmesinden dolayı CHP olarak memnunuz. Asıl failler değil, Atilla 32 ay hapiste yattı, haksızlığa uğradı. Rıza Zarrab'ın kirli ilişkilerinin faturası, Hakan Atilla'ya kesilmiştir"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddia edilen ve 32 ay hapis cezasını tamamlayan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gelmesinden memnun olduklarını belirterek, "Asıl failler değil, Atilla 32 ay hapiste yattı, haksızlığa uğradı. Rıza Zarrab'ın kirli ilişkilerinin faturası, Hakan Atilla'ya kesilmiştir. " dedi.

Öztunç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Buruk bir basın bayramı olduğunu, Türkiye'nin dünya basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 157'nci sırada yer aldığını ifade eden Öztunç, basının özgür olmadığını, gazetecilerin cezaevinde bulunduğunu savundu.

Kahramanmaraş Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan'ın, bazı şikayetler üzerine soruşturma geçirdiğini ifade eden Öztunç, suçlamalardan birinin Turan'ın, boşalan okul müdürlüklerine atama yapılırken, öğretmenlere, "Başvuru yapmayın, buralara ben atama yapacağım, kendi adamlarımı getireceğim." demesi olduğunu öne sürdü.

Öztunç, Turan'ın, Portekiz'de görevli bulunduğu sırada Afşin'de motorlu taşıtlar sınavında görevli gibi para aldığını iddia ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan dolayı hakkında soruşturma açıldı. Açılan soruşturma Kahramanmaraş Valiliğine geldi, valilikte komisyon toplandı ve Turan'a kademe ilerlemesinin durdurulması cezası istendi. Komisyon, bu cezayı ağır buldu, bir alt ceza olarak maaş kesme cezası uygulandı. Ceza alan bu Milli Eğitim Müdürü, birilerini devreye soktu, kendisine ceza veren komisyonun başkanı, Vali Yardımcısı Mesut Taner Genç'i görevden aldırdı. Genç, dün itibariyle İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı. Turan'ın gücü nereden geliyor? Tabii ki saraydan geliyor. Turan'ın abisi Sefer Turan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı. İçişleri Bakanı'na sesleniyorum; Vali Yardımcısı Genç namuslu, düzgün bir vali yardımcısıdır, görevini yerine getirmiştir. Yanlış yapan bir devlet memurunu uyarmıştır ve gereken cezayı komisyon olarak vermişlerdir. Suçlu vali yardımcısı değil, milli eğitim müdürüdür. Genç'i, görevine iade edin."

Öztunç, bir soru üzerine, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nin Türkiye'ye gelmesinden dolayı CHP olarak memnun olduklarını söyledi.

Öztunç, Atilla'nın haksızlığa uğradığını ancak asıl faillerin unutulduğunu öne sürerek, "Asıl failler değil, Atilla 32 ay hapiste yattı, haksızlığa uğradı. Asıl faillerin intikamı Atilla'dan alındı. Rıza Zarrab'ın kirli ilişkilerinin faturası, Hakan Atilla'ya kesilmiştir. " dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Suriyeli göçmenlere ilişkin açıklamasının sorulmasına karşılık Öztunç, "Soylu, nihayet İçişleri Bakanı olduğunu hatırladı. Uzunca bir süredir oraya buraya laf atmaktan, kamplaştırmaktan İçişleri Bakanlığı yapamıyordu. Bu melese popülizmle, böyle şovlarla çözülemez. Ne yani her Suriyelinin başına polis mi dikecek? Suriye meselesinin çözümü başkadır. Suriye'deki iç savaş bir an önce durdurulmalıdır. Türkiye, bu konuda Suriye yönetimiyle iş birliğine girmelidir, Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanmalıdır. Ondan sonra mülteci politikası yeniden değerlendirilmelidir." diye konuştu.

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