Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın Türkiye'ye dönüşü

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddia edilen ve 32 ay hapis cezasını tamamlayan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gelmesinden memnun olduklarını belirterek, "Asıl failler değil, Atilla 32 ay hapiste yattı, haksızlığa uğradı. Rıza Zarrab'ın kirli ilişkilerinin faturası, Hakan Atilla'ya kesilmiştir. " dedi. Öztunç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı. Buruk bir basın bayramı olduğunu, Türkiye'nin dünya basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 157'nci sırada yer aldığını ifade eden Öztunç, basının özgür olmadığını, gazetecilerin cezaevinde bulunduğunu savundu. Kahramanmaraş Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan'ın, bazı şikayetler üzerine soruşturma geçirdiğini ifade eden Öztunç, suçlamalardan birinin Turan'ın, boşalan okul müdürlüklerine atama yapılırken, öğretmenlere, "Başvuru yapmayın, buralara ben atama yapacağım, kendi adamlarımı getireceğim." demesi olduğunu öne sürdü.

Öztunç, Turan'ın, Portekiz'de görevli bulunduğu sırada Afşin'de motorlu taşıtlar sınavında görevli gibi para aldığını iddia ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlardan dolayı hakkında soruşturma açıldı. Açılan soruşturma Kahramanmaraş Valiliğine geldi, valilikte komisyon toplandı ve Turan'a kademe ilerlemesinin durdurulması cezası istendi. Komisyon, bu cezayı ağır buldu, bir alt ceza olarak maaş kesme cezası uygulandı. Ceza alan bu Milli Eğitim Müdürü, birilerini devreye soktu, kendisine ceza veren komisyonun başkanı, Vali Yardımcısı Mesut Taner Genç'i görevden aldırdı. Genç, dün itibariyle İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı. Turan'ın gücü nereden geliyor? Tabii ki saraydan geliyor. Turan'ın abisi Sefer Turan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı. İçişleri Bakanı'na sesleniyorum; Vali Yardımcısı Genç namuslu, düzgün bir vali yardımcısıdır, görevini yerine getirmiştir. Yanlış yapan bir devlet memurunu uyarmıştır ve gereken cezayı komisyon olarak vermişlerdir. Suçlu vali yardımcısı değil, milli eğitim müdürüdür. Genç'i, görevine iade edin."