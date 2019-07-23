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Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’ın, ABD’de bulunduğu gözaltı merkezinden, Türkiye’ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildiği öğrenildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 21:41 | Son Güncelleme

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’ın, ABD’de bulunduğu gözaltı merkezinden, Türkiye’ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildiği öğrenildi.

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’ın, ABD’de bulunduğu gözaltı merkezinden, Türkiye’ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildiği öğrenildi.

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