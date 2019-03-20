HABER

Eski hastane binasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 18:11 | Son Güncelleme

Ali LEYLAK- ŞANLIURFA - DHA) ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde yaklaşık bir yıl önce boşaltılan eski hastane binasının borum katındaki kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Ali LEYLAK- ŞANLIURFA - DHA) ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde yaklaşık bir yıl önce boşaltılan eski hastane binasının borum katındaki kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, öğleden sonra Meydan Mahallesi'ndeki eski hastane binasında meydana geldi. Binanın kazan dairesinde kağıt ve plastik malzemelerin tutuşmasıyla çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla binaya gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Otomobil yedek lastiğindeki 6 ruhsatsız tabancaya 2 tutuklamaOtomobil yedek lastiğindeki 6 ruhsatsız tabancaya 2 tutuklama
Kaçak sigaraya sıkı takipKaçak sigaraya sıkı takip
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.