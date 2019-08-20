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Eski Hava Kuvvetleri personeline FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 12:01 | Son Güncelleme

FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 19 şüpheliden 15'i gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 19 zanlıdan 15'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütsel amaçlı operasyonel hat kullandığı tespit edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı belirtildi.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Balıkesir ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 15 şüphelinin gözaltına alındığı, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ hava kuvvetleri komutanlığı

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