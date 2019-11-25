Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, partisinden istifa etti

Aslan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 25. ve 26. dönemde HDP Mardin ve Batman milletvekili olarak görev yaptığını söyledi.

Parti genel merkezince ortaya konan ayrımcı ve ötekileştirici tutum ve davranışları hep "bir gün düzelir" diye sineye çektiklerini belirten Aslan, "Gelinen noktada özellikle isim vererek belirtmek isterim ki, partinin örgütlenmeden sorumlu başkan yardımcılarından Alican Önlü ve türevlerinin şahsımızda halklarımıza karşı geliştirdikleri hakaretvari ifadeler ve ötekileştirici tavırlar ve söylemler yenilir yutulur olmaktan çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

"HDP, İLKELERİNDEN SAPMIŞTIR"



Alican Önlü'nün Whatsapp'tan kendisine "Bir daha HDP ve Demirtaş'ı ağzına alma, çünkü ikisini de kirletiyorsun, partiden uzak kalman daha hayırlı." içerikli mesaj gönderdiğini anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Biz, siyaseti değerler ve dürüstlük temelinde yapmaya çalışıp bu şekilde inananlardanız. Zira siyaseti gerçek hayatımızın bir yansıması olarak görmekteyiz. Bize göre siyasette ilerlemek için her yol mubah değildir, olamaz da. Yukarıda bahsi geçen şahıs ve etrafındaki kümelenen kliklerce oluşturulan oligarşik yapılar HDP içinde siyaset yapmayı olanaksız hale getirmiştir. Oysaki HDP'nin kuruluş felsefesi zümrecilikten, grupçuluktan ve belli bir sınıfın tasallutuna karşı, çoğulculuğu esas alan bir ruha sahipti. Son 2 yıldır hızla fabrika ayarlarından çıkan HDP, ilkelerden sapmıştır."