Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Bazı HDP'li milletvekilleri ve avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunması içi söz verilen Demirtaş, 2012'de Bingöl'de yaptığı konuşması sonrası "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırlanan ve iddianame ile birleştirilen 23 nolu fezleke hakkında beyanda bulunacağını bildirdi.

Konuşmasında "Kürdistan" ifadesini kullanması ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine sloganlar atılması gerekçesiyle suçlandığını belirten Demirtaş, fezlekeyi hazırlayan savcı hakkında ilerleyen süreçte Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında işlem yapıldığını söyledi.

Demirtaş, söz konusu konuşmasında, FETÖ elebaşını eleştiren sözlerinin de yer aldığını, savcının bu yüzden konuşma içeriğinin tamamının yer almadığı bir fezleke ile kendisine "kumpas" niteliğinde bir suçlama yönelttiğini ileri sürdü.