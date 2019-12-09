Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

İhlas Haber Ajansı, Demirtaş'ın göğsünde sancı ve nefes alamama sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

HDP'den yapılan açıklamada ise söz konusu haber yalanlanarak Demirtaş'ın randevu doğrultusunda tetkiklerinin yapılması için hastaneye görütüldüğü duyuruldu.

Yapılan açıklamada ''Demirtaş’ın bugün 17:30’da gastroenteroloji bölümünde, daha önce verilen randevu planlaması sonucu yarım kalan tetkiki yapılmış, 19:30’da cezaevine dönmüştür. Saat 20-22 arası avukatları ile görüşmüştür, genel durumu iyidir, yapılan haberler doğru değildir.'' ifadeleri kullanıldı.

"SAĞLIĞIM İYİ DEĞİL" DEMİŞTİ

Geçen hafta cezaevinde bilinci kapanan Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla verdiği röportajda sağlık durumuyla ilgili, "Sağlığım çok iyi değil maalesef. Avukatlarım ve milletvekilleri konunun detaylarını açıkladılar. O günden bu yana yeni bir gelişme yok. Zaman zaman göğsümdeki sancı nüksediyor, nefes alışverişimi zorluyor. Tetkikler devam ediyor. Henüz bir teşhis konulamadı" demişti.

NE OLMUŞTU?

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan Selahattin Demirtaş'ın avukatı Aygül Demirtaş bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ağabeyinin 26 Kasım günü cezaevinde nefes almakta güçlük yaşadığı için kısa süreli bilinç kaybı yaşadığını aktardı. Hastaneye sevki için 7 gündür başvuruda bulunduklarını ancak sevkin gerçekleştirilmediğini belirten Demirtaş, "Demirtaş'ın sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları, bu vebalin altından kalkamazlar" dedi.